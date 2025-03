Levice opäť víťazom základnej časti SBL, Madzin: Jeden krok

Jednoznačným víťazstvom 102:46 nad NEXTGEN Slovakia a pretrhnutím trojzápasovej série prehier si basketbalisti Patriotov Levice v predstihu zabezpečili prvenstvo v základnej časti Tipos SBL. Úradujúci majster Slovenska tak splnil predsezónny cieľ a teraz sa s výhodou domáceho prostredia na začiatku všetkých play off sérií môže koncentrovať na obhajobu titulu.





Levičania veľmi rýchlo rozhodli o osude zápasu proti mladíkom, ktorí v tomto ligovom ročníku ešte neokúsili chuť víťazstva a podľa očakávania splnili rolu papierového favorita. "Z nejakého pohľadu bol možno pre nás takýto zápas dobrý, aby sme nabrali trochu sebavedomia, ale v sobotu hráme v Handlovej, kde nás nečaká nič jednoduché. Sme už síce prví, ale musíme pristúpiť k týmto stretnutiam tak, aby sme to v play off neľutovali," povedal krídelník levického tímu David Abrhám.Do konca základnej časti zostávajú ešte dve kompletné kolá, ale Patrioti v nich už môžu ladiť formu na blížiace sa play off. "Cesta k prvému miestu bola veľmi náročná. Doviedlo nás k tomu to, že počas obdobia základnej časti sme mali najmenej výpadkov v porovnaní s ostatnými tímami. Na to sa však už nik nebude pýtať o dva týždne. Samozrejme, som rád, že máme definitívu. V play off to neznamená nič, ale v určitom momente sa to môže ukázať ako výhoda. Naše ihrisko a naši diváci môžu byť v kľúčových zápasoch rozhodujúcim faktorom. Spoliehať sa na to a uspokojiť sa, by mohlo byť veľmi nebezpečné," vyjadril sa tréner Michal Madzin k výhode domáceho prostredia.Jeho zverenci už mohli rozhodnúť o zopakovaní prvenstva po základnej časti dávnejšie, avšak v nedávnom období nebola ich výsledková forma ideálna. Na Česko-slovenskom pohári zostali bez medaily a v Tipos SBL sa zastavila na dlhšiu dobu ich víťazná séria. "Čo sa týka odkladania potvrdenia prvého miesta, dôležité je, že ho máme. Každý zápas je veľmi ťažký. To, že sme si vytvorili komfortnejšiu pozíciu pred záverom, je o tom, že sme predtým zvládli ťažké stretnutia. Teraz sme na palubovkách súperov nemali svoju tvár, ktorú chceme mať. Potrebujeme pracovať, aby sme ju do play off získali," pokračoval levický tréner v hodnotení. Počas sezóny musel navyše riešiť s klubom viaceré zásahy do družstva, veľkou stratou boli najmä odchody Ty Nicholsa a Felixa Terinsa, v oboch prípadoch patrili k lídrom na palubovke: "Obmeny boli dosť výrazné a citlivé, hlavne sa to javí v tom, že sa potrebujeme zohrávať a zvykať si na to, ako jednotliví hráči reagujú. Tak, ako si musíme zvykať na príchody, tak si hráč potrebuje zvyknúť na to, že koho má vedľa seba a aké môže mať reakcie na palubovke, čo sa týka pohybu a riešení.""Žlto-zelení" obhájili prvenstvo spred roka, z ostatných piatich sezón ovládli základnú časť štyrikrát (2021, 2022, 2024, 2025) a v play off sa pokúsia získať štvrté zlato v rade, čo sa v histórii najvyššej súťaže podarilo len Pezinku. "Je to jeden z krokov na splnenie hlavného cieľa. Už sme zažili aj sezónu, kedy sme aj z inej pozície dokázali dosiahnuť na najvyššiu métu. V niektorých momentoch to teda môže byť výhoda, na druhej strane nám to nezabezpečuje vôbec nič. Vnímam play off hlavne s veľkým rešpektom. Očakávania majú základ v tom, ako sa vyvíjajú zápasy a ako vyrovnané to celé je. Myslím si, že sa máme na čo tešiť. Rivalita a verím, že aj plné haly v zápasoch, v ktorých pôjde o všetko, tak môžu zdvíhať zo sedadiel," dodal na záver Madzin. Meno ich štvrťfinálového súpera zatiaľ známe nie je, bližšie sú k ôsmemu miestu po základnej časti momentálne hráči Lučenca.