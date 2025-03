VŠC Dukla vykoná audit efektivity, riaditeľ chce vsadiť na kvalitu

Viac než mesiac od vymenovania do funkcie predstúpil pred médiá nový riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Gabriel Baran. Na začiatku februára nahradil Elenu Kaliskú, ktorá bola na čele tohto Vojenského športového centra iba dva mesiace.





Aj Gabriel Baran je vymenovaný len na dobu určitú, maximálne na šesť mesiacov ako poverený riaditeľ, avšak priznal, že sa bude uchádzať o post riadne vymenovaného riaditeľa. Predtým chce však vykonať audit. „V prvom rade vykonáme audit efektivity, a to tak po športovej ako aj finančnej stránke. Chceme dať športovcom čo najkvalitnejšie podmienky, ale za to očakávame aj najkvalitnejšie výkony. V súčasnosti máme veľmi veľa športovcov, ja ich chcem znížiť na takú úroveň, aby sme ľudovo povedané tuningovali Ferrari, nie Fábiu. Potrebujeme si kategorizovať športovcov, alebo si vybrať takých, do ktorých sa oplatí investovať. S cieľom priniesť výsledok a prezentovať vojenské stredisko tak, ako ho má verejnosť vnímať, teda aby bolo vlajkovou loďou slovenského športu,“ uviedol Gabriel Baran, podľa ktorého má VŠC Dukla zastrešovať najlepších a najkvalitnejších športovcov.Na prvej oficiálnej tlačovej konferencii po nástupe do funkcie vyhlásil, že Dukla nie je regionálna značka, ale celoslovenská. K čomu podotkol: „Chceme mať top z top športovcov. Nerešpektujem iba ich účasť na podujatiach, ale výsledok. A tým je konkurencieschopný športovec pre medailové a finálové umiestnenie.“ Pod značkou Dukly sa v súčasnosti prezentujú aj rôzne športové mládežnícke kluby. Priamo Vojenské športové centrum ich nevychováva, avšak podpora bola na materiálno-technickej úrovni. „Vychovávať týchto mladých športovcov má daný mládežnícky klub. Keď vychová kvalitného športovca, tak ho posunie do vrcholového strediska. Naša podpora týchto občianskych združení vo forme mládežníckych klubov bude len vo forme skautingu. Komunikujeme s riaditeľmi všetkých rezortných stredísk ako je SCP a NŠC a hlavne s Národným športovým centrom, ktoré má kvalitnú diagnostiku a na základe nej chceme identifikovať športovca, ktorý nám potom v rezortnom stredisku dokáže priniesť seniorský výsledok. Pretože juniorský a seniorský výsledok nie je to isté. Mali sme v Dukle zmluvných športovcov, ktorí mali nábeh na nejakú medailu, ale chcem, aby to vykonával zväz,“ vyjadril sa k podpore mládeže riaditeľ VŠC Gabriel Baran.Už jeho predchodca Matej Tóth chcel po neúspešnej letnej olympiáde 2024 bez zisku medailového umiestnenia vykonať vo Vojenskom športovom centre Dukla hĺbkovú analýzu. Nový šéf Baran s Tóthom dnes komunikuje a v spolupráci s ním sa snaží nájsť akúsi stratégiu zmýšľania. „Pre našu atletiku je chôdza nosný šport, pretože sme vychovali olympijského víťaza, takže s kým iným ako s Matejom Tóthom sa mám o tom rozprávať. Je dôležité znovu vychovať ďalšieho Mateja Tótha. Tým smerom musíme ísť. S Matejom sa rozprávame aj o iných športoch, ale hlavne teraz chcem dostať atletiku na miesto, kam patrí. Na rovinu, teraz padá dole a zachraňuje ju Gabika Gajanová, no od olympijskej medaily je to ešte ďaleko,“ dodal Baran.Audit efektivity by chcel nový poverený riaditeľ Dukly vykonať do troch až štyroch mesiacov. Časové rozpätie má polročné. Od športovcov očakáva výsledky už v tomto kalendárnom roku. Po zlate strelca Juraja Tužinského na ME by rád videl medailu v jeho podaní aj na MS, rovnaké očakávania má aj od strelca Patrika Jányho, takisto medailové umiestnenia si sľubuje od zápasníka Tajmuraza Salkazanova na ME, nádeje vkladá aj do vodných slalomárov Jakuba Grigara, Marka Mirgorodského a po návrate z materskej dovolenky Elišky Mintálovej. Tých čakajú na konci roka MS v Austrálii. „Čo sa týka atletiky, vidím, že Gabika Gajanová je sklamaná z halových majstrovstiev Európy. Viem, že bude chcieť urobiť výsledok na MS v Tokiu. Prísľub je tam aj od chodca Michala Morvaya, ktorý na bronzovom mítingu v tureckej Antalyi urobil veľmi pekný výsledok a máme tam aj Dominika Černého,“ doplnil Baran.