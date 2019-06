Levickí cyklisti najazdili do práce takmer 30.000 kilometrov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Levice 18. júna (TASR) – Mesto Levice sa umiestnilo v prvej desiatke samospráv, ktoré sa zapojili do súťaže s názvom Do práce na bicykli. Celkovo sa do kampane vyhlásenej ministerstvom dopravy zapojilo v meste 238 ľudí z 18 firiem, spoločností a organizácií z Levíc a blízkeho okolia.Spoločne vytvorili 69 tímov, ktoré za mesiac spolu najazdili 29.344 kilometrov.informovala levická radnica.V kategórii Tímy sa podľa počtu najazdených kilometrov umiestnil v Leviciach na prvej priečke so 4422 kilometrami tím spoločnosti ZF.konštatuje magistrát vo vyhodnotení súťaže.