Poľská rafinéria PKN Orlen plánuje zvyšovať dovoz ropy z Afriky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 18. júna (TASR) - Najväčšia poľská rafinérska spoločnosť PKN Orlen plánuje do budúcnosti zvýšiť dovoz ropy z afrických krajín. Povedal to v utorok šéf spoločnosti Daniel Obajtek.Ako uviedla agentúra PAP, jednou z krajín, z ktorých PKN Orlen chce objem dovozu zvýšiť, je Angola. Obajtek informoval o tom, že v pondelok (17. 6.) dorazilo do Poľska približne 100.000 ton ropy z tejto krajiny. Ďalšie dodávky z Angoly očakáva Poľsko v auguste.povedal Obajtek.Spoločnosť PKN Orlen už dlhší čas diverzifikuje svoje zdroje dodávok, aby znížila závislosť od dovozu ropy z Ruska. V súčasnosti približne 50 % ropy, ktorú PKN Orlen spracováva v rafinérii v meste Plock, pochádza z iných ako ruských zdrojov.