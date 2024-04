Levočania sa po rokoch dočkajú rekonštrukcie Domu meštianskeho, na obnovu pôjdu milióny eur (video+foto)

Na rekonštrukciu čakali roky

Budovu využívali málo

15.4.2024 (SITA.sk) - V historickom centre Levoče začínajú s obnovou národnej kultúrnej pamiatky Domu meštianskeho č. 47. Podľa primátora mesta Miroslava Vilkovského ide o jednu z posledných budov na Námestí Majstra Pavla, ktorá ešte nebola vôbec zrekonštruovaná. Jej vznik sa datuje do 15. storočia.Na obnovu pôjde takmer 3,3 milióna eur vrátane DPH, potrvá do konca budúceho roka. Podľa Lenky Petrášovej z oddelenia investičnej činnosti na Mestskom úrade v Levoči ide o investíciu najväčšieho rázu, akú mesto za posledné roky realizovalo.Meštiansky dom sa nachádza v blízkosti radnice a Baziliky sv. Jakuba. Jej posledná komplexná oprava sa uskutočnila po požiari v roku 1923. V roku 2020 tam v rámci záchrany budovy zrekonštruovali kompletne strechu za pol milióna eur.„Budova je v najhoršom technickom stave, čo je vidieť aj na exteriéri a interiéri. Na rekonštrukciu sme čakali roky," poznamenal v pondelok pri odovzdávaní staveniska primátor.Mestu sa na projekt podarilo získať necelé tri milióny eur z prostriedkov na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Zvyšnú sumu pokryje z vlastných zdrojov, prípadne sa pokúsi získať iné nenávratné zdroje financovania.Budova má problém s vlhnutím, zatekaním do suterénov, ale aj viacero statických porúch, pričom väčšinou ide o prasknuté klenby. V havarijnom stave je vnútorná kanalizácia. Práve rekonštrukcia má vyriešiť tieto problémy.Podľa generálneho projektanta Milana Dzurillu chcú zároveň rekonštrukciou prinavrátiť život do schátralého objektu. „Meštiansky dom bol pôvodne kupecký objekt, slúžil na remeselné práce, a bol čiastočne obytný," priblížil.Budova bola v posledných rokoch využívaná len v malej miere. Po obnovení bude mať pre mesto strategický význam, presťahujú do nej galériu, Informačnú kanceláriu mesta, verejné toalety i kancelárske priestory. Prístup do budovy bude bezbariérový. Stredný a zadný trakt by mohol byť využívaný pre remeselné dielne či ako priestor pre stretávanie sa miestnych komunít.