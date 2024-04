Izrael varoval Palestínčanov, aby sa nevracali do severného Pásma Gazy

15.4.2024 (SITA.sk) - Izraelská armáda opäť varovala Palestínčanov v Pásme Gazy, aby sa nevracali na sever územia. Stalo sa tak deň po tom, čo päť ľudí prišlo o život, keď sa snažili dostať domov vo vojnou zmietanej oblasti.Palestínčania by mali zostať v južnom Pásme Gazy, kde im kázali sa uchýliť, pretože sever je "nebezpečná bojová zóna", uviedol hovorca armády na sociálnej sieti X.V nedeľu sa stovky Palestínčanov, ktorí sa ukrývajú v strednom Pásme Gazy, vybrali na sever v snahe dostať sa domov. Tamojší nemocniční predstavitelia uviedli, že izraelské sily zastrelili piatich ľudí, ktorí išli na sever. Izraelská armáda to bezprostredne nekomentovala a presné okolnosti úmrtí nie sú zatiaľ jasné.Ľudia, ktorí sa vracali späť, uviedli, že ich k návratu primali náročné podmienky, v ktorých musia ako vysídlenci žiť.Severné Pásmo Gazy bolo prvým cieľom izraelskej vojny proti Hamasu, ktorú vyvolal smrtiaci útok tejto militantnej skupiny zo 7. októbra. Armáda stále operuje na severe v snahe potlačiť militantov, ktorí sa preskupili. Rozsiahle časti na severe boli izraelskou ofenzívou zrovnané so zemou a veľká časť tamojšieho obyvateľstva bola vysídlená.