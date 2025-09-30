Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jarolím
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. septembra 2025

Levočskú väznicu v rámci konsolidácie zrušia, rozhodnutie sa dotkne vyše sto zamestnancov


Tagy: konsolidácia verejných financií Levoča väzenstvo Väznica zrušenie

Ústav na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) v Levoči k 1. januáru budúceho roka zrušia. Rozhodnutie vyplýva z revízie výdavkov na



Zdieľať
gettyimages 157569394 676x451 30.9.2025 (SITA.sk) - Ústav na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) v Levoči k 1. januáru budúceho roka zrušia. Rozhodnutie vyplýva z revízie výdavkov na väzenstvo, zámerom je zefektívnenie väzenských zariadení a zníženie nákladov.


Informoval o tom v pondelok Zbor väzenskej a justičnej stráže na svojej internetovej stránke. K 29. septembru sa vo väznici nachádzalo 92 odsúdených žien, tie budú premiestnené na výkon trestu do iných ústavov. Rozhodnutie o zrušení ústavu sa však dotkne 92 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a jedenástich zamestnancov.

Konsolidačné opatrenia v oblasti väzenstva


Rozhodnutie o zrušení ÚVTOS je súčasťou širších konsolidačných opatrení v oblasti väzenstva. Tie podľa zboru vyplývajú z Implementačného plánu revízie výdavkov na väzenstvo 2026 – 2030, ktorý vypracoval Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR.

Okrem iných opatrení materiál identifikoval priestor na prehodnotenie potreby a využitia až celkom štyroch ústavov, respektíve zníženie kapacity väzníc o 1 443 až 2 743 lôžok, s úsporou 37 až 50 miliónov eur.

"Na základe dôkladného posúdenia navrhovaných opatrení, ako aj ďalších faktorov, vrátane aktuálnej kapacity zariadení, obsadenosti, nákladov na jednu väznenú osobu a efektivity využitia, bolo rozhodnuté pristúpiť k zrušeniu ÚVTOS Levoča," uviedol Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Pripomína, že zriaďovanie a zrušovanie ústavov spadá do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR.

S majetkom štátu, ktorý je v súčasnosti v správe ústavu Levoča, bude podľa zboru naložené v zmysle zákona o správe majetku štátu. "Tento majetok bude prevedený do správy ústavu Prešov a následne bude určený ďalší spôsob využitia tohto majetku," informuje ďalej.

A čo zamestnanci?


Čo sa týka jedenástich zamestnancov, zbor pripomína, že jemu ani samotnému ústavu nevzniká zákonná povinnosť ponúknuť im voľné pracovné miesta v iných služobných úradoch.

"Keďže z objektívnych dôvodov nebude možné zabezpečiť ďalšie pracovné uplatnenie zamestnancov v rámci ÚVTOS Levoča, budeme sa snažiť pristupovať k vzniknutej situácii ľudsky, citlivo a so snahou pomôcť tým, ktorí budú mať záujem pokračovať v práci pre zbor," avizuje.

V prípade príslušníkov ZVJS zákon nepozná inštitút výpovede z dôvodu organizačných zmien alebo z dôvodu zrušenia služobného úradu. Naopak, v prípade takýchto zmien zákon stanovuje povinnosť preložiť príslušníka do iného služobného úradu, kde je k dispozícii voľné miesto.


Zdroj: SITA.sk - Levočskú väznicu v rámci konsolidácie zrušia, rozhodnutie sa dotkne vyše sto zamestnancov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: konsolidácia verejných financií Levoča väzenstvo Väznica zrušenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
TIPOS pokračuje v spolupráci s Bratislavou a podporuje desiatky projektov po celom Slovensku
<< predchádzajúci článok
Tragickú dopravnú nehodu neprežila spolujazdkyňa a ročné dieťa, ďalší štyria maloletí skončili v nemocnici

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 