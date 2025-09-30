Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

30. septembra 2025

Tragickú dopravnú nehodu neprežila spolujazdkyňa a ročné dieťa, ďalší štyria maloletí skončili v nemocnici


Mladá žena a ročné dieťa neprežili vážnu dopravnú nehodu, ktorá sa stala v pondelok večer medzi obcami Janice a Rimavská Seč v okrese Rimavská Sobota. Osobné vozidlo Daewoo z doposiaľ presne ...



Zdieľať
556898997_1107092518281853_4646198194362003406_n e1759216756853 676x523 30.9.2025 (SITA.sk) - Mladá žena a ročné dieťa neprežili vážnu dopravnú nehodu, ktorá sa stala v pondelok večer medzi obcami Janice a Rimavská Seč v okrese Rimavská Sobota.


Osobné vozidlo Daewoo z doposiaľ presne neustálených príčin zišlo do jarku mimo cesty. V tom čase sa v ňom nachádzalo okrem vodiča šesť spolujazdcov.

„Dve osoby žiaľ nehodu neprežili. Ide o ženu vo veku 22 rokov a maloleté, iba ročné dieťa. Štyria maloletí spolujazdci vo veku 3, 4 , 6 rokov a niekoľkodňový novorodenec, ako aj vodič vozidla, boli z miesta nehody so zraneniami prevezení do nemocníc,” informovala o následkoch tragickej udalosti hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.

V súvislosti s touto tragickou nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Tragickú dopravnú nehodu neprežila spolujazdkyňa a ročné dieťa, ďalší štyria maloletí skončili v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: banskobystrická polícia Dopravná nehoda Obete Tragická dopravná nehoda
