|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarolím
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. septembra 2025
Tragickú dopravnú nehodu neprežila spolujazdkyňa a ročné dieťa, ďalší štyria maloletí skončili v nemocnici
Mladá žena a ročné dieťa neprežili vážnu dopravnú nehodu, ktorá sa stala v pondelok večer medzi obcami Janice a Rimavská Seč v okrese Rimavská Sobota. Osobné vozidlo Daewoo z doposiaľ presne ...
Zdieľať
30.9.2025 (SITA.sk) - Mladá žena a ročné dieťa neprežili vážnu dopravnú nehodu, ktorá sa stala v pondelok večer medzi obcami Janice a Rimavská Seč v okrese Rimavská Sobota.
Osobné vozidlo Daewoo z doposiaľ presne neustálených príčin zišlo do jarku mimo cesty. V tom čase sa v ňom nachádzalo okrem vodiča šesť spolujazdcov.
„Dve osoby žiaľ nehodu neprežili. Ide o ženu vo veku 22 rokov a maloleté, iba ročné dieťa. Štyria maloletí spolujazdci vo veku 3, 4 , 6 rokov a niekoľkodňový novorodenec, ako aj vodič vozidla, boli z miesta nehody so zraneniami prevezení do nemocníc,” informovala o následkoch tragickej udalosti hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
V súvislosti s touto tragickou nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Tragickú dopravnú nehodu neprežila spolujazdkyňa a ročné dieťa, ďalší štyria maloletí skončili v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.
Osobné vozidlo Daewoo z doposiaľ presne neustálených príčin zišlo do jarku mimo cesty. V tom čase sa v ňom nachádzalo okrem vodiča šesť spolujazdcov.
„Dve osoby žiaľ nehodu neprežili. Ide o ženu vo veku 22 rokov a maloleté, iba ročné dieťa. Štyria maloletí spolujazdci vo veku 3, 4 , 6 rokov a niekoľkodňový novorodenec, ako aj vodič vozidla, boli z miesta nehody so zraneniami prevezení do nemocníc,” informovala o následkoch tragickej udalosti hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
V súvislosti s touto tragickou nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Tragickú dopravnú nehodu neprežila spolujazdkyňa a ročné dieťa, ďalší štyria maloletí skončili v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Levočskú väznicu v rámci konsolidácie zrušia, rozhodnutie sa dotkne vyše sto zamestnancov
Levočskú väznicu v rámci konsolidácie zrušia, rozhodnutie sa dotkne vyše sto zamestnancov
<< predchádzajúci článok
Spoločnosť Henkel Slovensko darovala 524 kusov nábytku a rastlín: pomoc pre rodiny, školy a seniorov
Spoločnosť Henkel Slovensko darovala 524 kusov nábytku a rastlín: pomoc pre rodiny, školy a seniorov