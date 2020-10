Lewandowského gólostroj sa nezastavuje, poľský kanonier je muž streleckých rekordov

Desaťgólový rekord

Svetová trieda

Jeden gól na 37 minút

25.10.2020 (Webnoviny.sk) - Pravá noha, hlava, ľavá noha a ďalší parádny hetrik bol na svete. Robert Lewandowski to zvládol za 50 minút čistého času a po hodine hry viedol FC Bayern nad Frankfurtom 3:0. Napokon zdecimovaného súpera poslal domov z prázdnej Allianz Areny s päťgólovou nádielkou.To však už fenomenálny poľský útočník nezažil priamo na ihrisku, lebo v 68. min bol vystriedaný."Nemám s tým problém, že ma tréner vystriedal. Zaujíma ma len to, aby som pomohol mužstvu k víťazstvám," komentoval Lewandowski pre TV Sky. "Sám sa pýtal dolu, možno je to niečo, čo tu predtým ani nebolo," vysvetlil tréner Hansi Flick Tridsaťdvaročný varšavský rodák je muž streleckých rekordov. V novom bundesligovom ročníku usilovne pokračuje v tom, čo vo vlaňajšej sezóne nastavil. V piatich zápasoch strelil už 10 gólov, čo sa predtým nikomu v najvyššej nemeckej súťaži nepodarilo.Peter Meyer z Borussie Monchengladbach sa v sezóne 1967/1968 zaskvel deviatimi gólmi v úvodných piatich zápasoch a rovnako 9 gólov dosiahol po štarte sezóny aj pred rokom práve Lewandowski.Ešte brutálnejšie však vyznieva štatistika, podľa ktorej sa poľský kanonier v posledných troch zápasoch podieľal na 11 góloch svojho tímu. Deväť sám strelil a ďalšie dva pripravil.Čosi podobné sa od začiatku oficiálneho počítania asistencií v I. bundeslige v roku 1992 vyskytlo iba raz. V sezóne 2004/2005 si Holanďan Roy Makaay rovnako v drese Bayernu pripísal tiež 11 bodov v troch po sebe idúcich zápasoch."Už ani neviem, čo mám na neho povedať. Asi len to, že sme naozaj radi, že ho máme," podotkol Hansi Flick."Už keď hrával v Dortmunde, mali sme s ním svoje problémy. Lenže dnes je z neho ešte lepší hráč. Ľavačka, pravačka, hlavička, je mu to jedno, ako skóruje. K tomu sa výborne pohybuje a je veľmi aktívny. Posunul sa na vyššiu úroveň. Jednoducho svetová trieda," pochválil Lewandowského spoluhráč z obrany Jérome Boateng, cituje ho denník Bild.A ešte jedna globálna štatistika. V posledných 47 zápasoch dosiahol poľský stroj na góly 55 presných zásahov vo všetkých súťažiach, z toho 34 v 31 bundesligových dueloch."V tejto sezóne má priemer jeden gól na 37 minút. A to ešte v zápase s Hoffenheimom (prehra 1:4 - pozn.) nehral od začiatku. Dostal sa na trávnik až v druhom polčase a vôbec neskóroval," všimol si portál BBC.FC Bayern v piatich bundesligových kolách strelil už 22 gólov, ale v tabuľke nie je lídrom. Na čele je 13-bodový tím RB Lipsko, Bavori zaostávajú o 1 bod.