NBA by novú sezónu mohla začať ešte pred Vianocami, rozhodnutie možno padne čoskoro

24.10.2020 (Webnoviny.sk) - Najvyšší predstavitelia zámorskej basketbalovej NBA a vlastníci klubov rokujú o možnom začiatku nového ročníka 2020/2021 ešte v decembrovom termíne. Pôvodne sa špekulovalo, že nová sezóna NBA by mohla odštartovať 18. januára 2021, nakoniec to však môže byť ešte pred tohtoročnými vianočnými sviatkami.Ako prostredníctvom twitteru informoval Adrian Wojnarowski z televíznej stanice ESPN, existuje šanca, že NBA 2020/2021 sa začne 22. decembra, pričom základná časť by mohla byť skrátená na 72 zápasov.To by hráčom zo zámorskej profiligy umožnilo zúčastniť sa na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu.Wojnarowski tiež uviedol, že v nadchádzajúcej sezóny sa možno neuskutoční tradičný All-Star víkend.Presný začiatok nového ročníka by mohol byť známy v najbližších dňoch, keďže komisár NBA Adam Silver hráčom sľúbil, že ich na dátum štartu upozorní zhruba v osemtýždňovom predstihu.Predchádzajúca sezóna 2019/2020, ktorú v marci prerušila pandémia koronavírusu, sa dohrala v tzv. floridskej bubline.Šampiónmi sa stali hráči Los Angeles Lakers , ktorí vo finálovej sérii triumfovali nad mužstvom Miami Heat 4:2 na zápasy.