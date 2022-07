Lewandowski je už oficiálne hráčom FC Barcelona a s novým tímom má smelé plány (video)

Pred sebou majú ešte veľa práce

Laporta má veľké očakávania

Najúspešnejší predaj hráča

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

21.7.2022 (Webnoviny.sk) - Poľský futbalový útočník Robert Lewandowski je od stredy oficiálne novým hráčom španielskeho klubu FC Barcelona , ktorý za neho zaplatí nemeckému Bayernu Mníchov 50 miliónov eur.Katalánsky veľkoklub ešte v utorok informoval, že s 33-ročným kanonierom podpíše zmluvu na štyri roky a jeho výstupná klauzula bude mať hodnotu 500 miliónov eur."Som pripravený byť súčasťou klubu s veľkou históriou, chcem si v ňom vytvoriť vlastnú históriu a získavať tituly. Sledoval som víťazstvo nad Miami a myslím si, že v tomto tíme je veľa potenciálu. Máme však pred sebou veľa práce," uviedol Lewandowski pri oficiálnom predstavení vo floridskom Fort Lauderdale.V úvodnom prípravnom dueli proti Interu Miami (6:0) ešte nehral, ale v tom ďalšom proti Realu Madrid (23. júla) v Las Vegas by už mal nastúpiť. Katalánci odohrajú v rámci turné po USA aj súboje prot i Juventusu Turín v Dallase a New Yorku Red Bulls v New Jersey."Lewandowski prejavil veľkú snahu, aby sa k nám pripojil. Sme hrdí na to, že chce za nás hrať a máme vysoké očakávania. Táto dohoda má ohlas v celom svete, vraciame Barcelonu späť na svoje miesto. Snažíme sa poskladať stále viac konkurencieschopný tím," vyhlásil prezident FC Barcelona Joan Laporta Čoskoro 34-ročný poľský reprezentant v pondelok v americkom Miami úspešne absolvoval zdravotnú prehliadku u svojho nového zamestnávateľa. V ostatných piatich sezónach a celkovo sedemkrát v kariére bol najlepším strelcom I. bundesligy. V ročníku 2020/2021 vytvoril ligový rekord so 41 gólmi. V najvyššej nemeckej súťaži nastrieľal dovedna 312 gólov v 384 zápasoch za Bayern a Borussiu Dortmund.Prestupová suma 50 miliónov eur za Lewandowského je pre nemecký klub najúspešnejší predaj hráča v histórii. Zatiaľ najviac peňazí získal Bayern za prestup od talianskeho Juventusu Turín, ktorý mu v roku 2018 za Douglasa Costu zaplatil 40 miliónov eur.