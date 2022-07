Slovan dosiahol v Budapešti veľké víťazstvo. Sme len v polčase, varuje tréner Weiss st. (video)

Zmena systému a striedanie

Sklamaný tréner Čerčesov

21.7.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava sa v stredu večer postarali o prekvapenie. Na pôde maďarského Ferencvárosu Budapešť totiž v prvom zápase 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2022/2023Ten by im zaistil pohárové účinkovanie počas celej jesene, keďže aj v prípade neúspechu v ďalších kvalifikačných kolách LM či Európskej ligy by sa predstavili v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy. "Belasí" u súpera prehrávali od 70. minúty gólom nórskeho stredopoliara Kristoffera Zachariassena, no triumf im v záverečnej desaťminútovke zaistili legionári Guram Kašia a Tigran Barseghjan."Dosiahli sme veľké víťazstvo, no sme len v polčase. Ferencváros má výborný tím s výborným trénerom, odveta bude určite napínavá. Som šťastný a zároveň unavený. Som hrdý na to, čo tím predviedol s takýmto výborným súperom," poznamenal po súboji hlavný kouč bratislavského kolektívu Vladimír Weiss starš í, cituje ho oficiálny web Slovana.Jeho zverenci postúpili z 1. kvalifikačného kola, no proti gruzínskemu Dinamu Batumi nepodali dobré výkony. V úvodnom kole najvyššej domácej súťaže počas ostatného víkendu prehrali na pôde nováčika z Podbrezovej."Po výkone v Podbrezovej či s Batumi nám málokto veril. Toto mužstvo však má kvalitu, čo aj ukázalo. Verím, že pri dobrej koncentrácii a ak budeme všetci zdravotne v poriadku, môžeme postúpiť. Nebude to však ľahké, je to len polčas," pokračoval skúsený kormidelník.O samotnom súboji v Budapešti povedal: "V prvom polčase sme výborne vykrývali priestory, v rozostavení 3-4-3 či 3-4-2-1 sme sa na to pripravovali prakticky tri dni. Skúšali sme to v prvom polčase v Podbrezovej, no títo hráči sú takticky vyspelejší a vychádzalo nám to. Boli sme nebezpeční aj smerom dopredu, nevyužili sme obrovskú šancu. Ferencváros hral tak ako sme mu dovolili, v druhom polčase sa ujal vedenia. Šiel som do rizika a prestriedal som, zmenil som systém a poslal som ofenzívnych hráčov, ktorí výborne zasiahli. Striedal som Vlada (Weissa ml., pozn.), keďže štyri dni netrénoval, mal problémy so svalom a po Batumi bol totálne vyčerpaný. Všetci hráči podali vynikajúce výkony, či stred poľa, vpredu, obrana, brankár. Podali sme komplexný výkon, mali sme šance ešte na viac gólov, no mohli sme aj dostať, v závere súper trafil žrď. Za bojovnosť sme si to zaslúžili."Pochopiteľne sklamaný bol ruský tréner maďarského majstra Stanislav Čerčesov "Futbal niekedy píše odlišné príbehy než aké by ste si predstavovali. Okrem prvých piatich minút zápasu môžem vysloviť spokojnosť s naším výkonom. Dokázali sme si vytvoriť veľa šancí, loptu sme mali častejšie na kopačkách, Slovanu dvakrát pomohla bránková konštrukcia. V stredu nám to nevyšlo, no zápas si dobre zanalyzujeme. Stále verím, že môžeme postúpiť, je to v našich rukách,“ poznamenal.Odvetný duel je na programe v stredu (27. júla) o 20.30 h v Bratislave. Ak Slovan zvládne odvetu, v ďalšej časti súťaže bude jeho súperom FK Karabach Agdam z Azerbajdžanu alebo švajčiarsky FC Zürich (prvý zápas: 3:2).Ak "belasí" neuspejú, po presune do Európskej ligy 2022/2023 vyzvú v 3. kvalifikačnom kole izraelský tím Maccabi Haifa alebo grécky Olympiacos Pireus. Slovan sa ešte nikdy neprebojoval do skupinovej časti LM, blízko k tomu mal v úvode ročníka 2014/2015, v play-off vtedy nestačil na bieloruský BATE Borisov.