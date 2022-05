Lewandowski nepredĺži kontrakt s Bayernom Mníchov, tvrdí Bild

Poľský futbalista Robert Lewandowski nepredĺži kontrakt s Bayernom Mníchov, ktorý mu platí do leta 2023. Po jeho vypršaní sa môže stať voľným hráčom a prvé kolo rokovaní medzi poradcom 33-ročného útočníka a vedením rekordného nemeckého šampióna podľa štvrtkových informácií periodika Bild neprinieslo zhodu.



Lewandowski zamieril ako voľný hráč aj z Borussie Dortmund do Bayernu v roku 2014. "Má zmluvu do 30. júna 2023. Je dosť času rozmýšľať, čo sa stane potom, ešte budeme diskutovať," povedal športový riaditeľ mníchovského klubu Hasan Salihamidžič.