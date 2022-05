Philadelphia Flyers by mala v drafte NHL siahnuť aspoň po jednom z dvojice Slafkovský – Nemec, radí hokejový expert

Skúsenosti sú rozhodujúce

Po Prongerovi ostala medzera

12.5.2022 (Webnoviny.sk) - O necelé dva mesiace sa v kanadskom Montreale uskutoční draft nováčikov do zámorskej hokejovej NHL, na ktorom bude mať Slovensko dve "horúce želiezka v ohni".Mená 18-ročných hokejistov Juraja Slafkovského Šimona Nemca sa v severoamerickej profilige skloňujú čoraz častejšie, obaja by mali byť medzi prvými šiestimi draftovanými hráčmi v tomto roku.Colin Newby z hokejového portálu The Hockey Writers a expert na klub Philadelphia Flyers vo svojej analýze radí "letcom", aby zvážili výber minimálne jedného z dvojice talentovaných Slovákov.Slafkovský zaujal najmä výkonmi na ZOH 2022 v Pekingu, kde sa stal najlepším strelcom aj najužitočnejším hráčom hokejového turnaja. Košičan mal vtedy ešte len 17 rokov."Nebol to vôbec zlý výkon na mladého muža, ktorý ešte neoslávil ani 18. narodeniny," vyzdvihol Newby úradujúceho vicemajstra fínskej Liigy s tímom TPS Turku Práve pôsobenie medzi mužmi by mu mohlo pomôcť k vyššiemu umiestneniu na drafte. "Skúsenosti zo zahraničných súťaží medzi staršími a vyspelejšími hráčmi, ktorí sú na vrchole ich profesionálnej kariéry, sú často rozhodujúcim faktorom pri výbere na drafte," potvrdil zámorský expert.Philadelphii prisúdila draftová lotéria piatu voľbu na drafte, takže Slafkovský by už nemusel byť k dispozícii."Je vysoko pravdepodobné, že si ho vyberie niekto skôr. Avšak, ak po ňom žiaden z prvých štyroch klubov nesiahne, generálny manažér Chuck Fletcher a jeho asistent Brent Flahr by mali reagovať rýchlo. Slafkovský ponúka kompletný balík veľkosti, rýchlosti a sily a mohol by sa stať elitným hráčom, ktorého Flyers potrebujú," myslí si Newby.Ak by to "letcom" nevyšlo so Slafkovským, nemali by podľa experta váhať s draftovaním Nemca. Považuje ho za všestranného obrancu, ktorý má skúsenosti s profesionálnym hokejom, dokáže dobre pracovať s hokejkou pri bránení a zakladať protiútoky."Nemec by mohol pomôcť vyplniť medzeru, ktorá vznikla po predčasnom ukončení kariéry Chrisa Prongera v roku 2011. Flyers odvtedy väčšinu času trpia tým, že ich obrancovia nedokážu efektívne narábať s pukom. Nemec bol, navyše, aj veľmi produktívny v nedávnom play-off . Pravoruký bek je pre tímy NHL vždy zaujímavý," vysvetlil Newby.