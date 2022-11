Lewandowski sa po zahodenej penalte proti Mexiku kajal. Ospravedlňujem sa všetkým, vyhlásil

Lewandowski sa ospravedlnil

23.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poľská futbalová reprezentácia túži na majstrovstvách sveta po 36 rokoch postúpiť zo skupiny, no na turnaji v Katare dostala táto ambícia trhlinu hneď v prvom zápase C-skupiny proti Mexiku.Poliaci v ňom stavili na defenzívnejšiu taktiku a čakali na svoju šancu zápasu. Tá prišla krátko pred uplynutím hodiny hry, keď dostali možnosť zahrávať pokutový kop, no kapitán Robert Lewandowski túto šancu zahodil.„Hrali sme múdro a mali sme vyhrať. O to ťažšie je to pre mňa akceptovať. Ospravedlňujem sa všetkým a ďakujem za slová podpory. Ďalej budeme bojovať o postup,“ napísal na Facebooku 34-ročný hráč španielskeho klubu FC Barcelona, ktorý má na konte 76 reprezentačných gólov, no zásah na svetovom šampionáte mu stále chýba.Kouč Poliakov Czeslaw Michniewicz priznal, že bod zo zápasu s Mexikom mu chutí horko-sladko.„Remíza v prvom zápase turnaja však nás ani Mexičanov neoberá o šance, a to je najdôležitejšie. Bol to veľmi vyrovnaný zápas proti náročnému protivníkovi. Oba tímy si nevypracovali príliš veľa šancí, hoci my sme si v ideálnej chvíli vybojovali pokutový kop. Škoda, že sa nám nepodarilo skórovať, pretože sme snívali o víťazstve. V ďalších zápasoch všetko závisí od nás,“ poznamenal 52-ročný tréner pre web Poľského futbalového zväzu (PZPN).Mrzelo ho, že Lewandowski nepremenil jedenástku, pretože s tromi bodmi na konte by sa Poliakom v ďalších dueloch dýchalo ľahšie.„Deň pred zápasom na tréningu premenil všetky jedenástky. V šatni bolo vidieť, že bol zo situácie deprimovaný. On najlepšie vie, ako sa s týmto momentom vyrovnať. Som si istý, že nám ešte na tomto turnaji pomôže,“ dodal Michniewicz.Poliaci sa v ďalšom dueli C-skupiny stretnú v sobotu s tímom Saudskej Arábie, ktorý v utorok šokoval Argentínu a zvíťazil 2:1. Na záver skupinovej časti nastúpi poľské mužstvo 30. novembra proti Argentínčanom.„Čaká na nás zápas so senzáciou skupiny - Saudskou Arábiou. V najbližších dňoch si naštudujeme, čím sa prezentovali Saudi v súboji s Argentínou,“ skonštatoval poľský kormidelník, ktorý proti Mexiku postavil do základnej zostavy Jakuba Kiwiora, bývalého obrancu Podbrezovej a Žiliny.