MS 2022: Nemeckí futbalisti nečakane prehrali na MS s Japonskom 1:2

Nemci strelili gól v 33. minúte, keď Gündoğan premenil pokutový kop po faule brankára Gondu. Štvornásobní majstri sveta mali najmä v 1. polčase prevahu, ale druhý gól už nepridali. Japonský brankár Gonda v 71. minúte chytil štyri strely súpera.

Japonsko v závere zápasu zvýšilo aktivitu a potrestalo Nemcov za nepremenené gólové príležitosti. V 75. minúte vyrovnal Doan a následne o 8 minút neskôr prekonal brankára Neuera aj Asano. Na konci nemecký tím nevyužil štandardné situácie, do ktorých sa zapojil aj Neuer. Je to už druhé prekvapenie na šampionáte, v utorok Argentína nečakane prehrala so Saudskou Arábiou 1:2.

Nemci prehrali úvodný zápas na svetovom šampionáte aj pred štyrmi rokmi v Rusku, keď podľahli Mexiku 0:1, a potom nepostúpili zo základnej skupiny.

Nemeckí futbalisti si pred zápasom zakryli ústa na tímovej fotografii na protest proti sankciám za nosenie dúhovej pásky. FIFA pred začiatkom MS vyhlásila, že kapitáni s dúhovými páskami na ruke môžu od rozhodcu dostať žltú alebo červenú kartu.

V druhom dnešnom stretnutí E-skupiny nastúpi Španielsko proti Kostarike od 17:00 h.

Zápasy v E-skupiny pokračujú v nedeľu 27. novembra – Japonsko bude hrať proti Kostarike (11:00), Španielsko proti Nemecku (20:00). (fifa)

E-skupina – 1. kolo:

Nemecko – Japonsko 1:2 (1:0)

Góly: 33. Gündoğan (z 11 m) – 75. Doan, 83. Asano.