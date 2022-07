Lewandowski sa už dohodol na zmluve o prestupe do FC Barcelona, Bayern Mníchov za neho získa rekordnú sumu

Najúspešnejší predaj hráča

Prestavba útoku Barcelony

16.7.2022 (Webnoviny.sk) - Poľský futbalový útočník Robert Lewandowski je už dohodnutý na zmluve so španielskym klubom FC Barcelona , agentúru AP o tom informoval nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou.Katalánsky veľkoklub údajne oficiálne potvrdí prestup 33-ročného kanoniera z nemeckého Bayernu Mníchov v sobotu, bundesligový majster za neho podľa španielskych médií získa rekordných 50 miliónov eur.Záujem o získanie Lewandowského už potvrdil aj prezident FC Barcelona Joan Laporta , ktorý Bayernu predložil svoju ponuku na prestup. Ak by sa potvrdila suma 50 miliónov eur, bol by to pre nemecký klub najúspešnejší predaj hráča v histórii. Zatiaľ najviac peňazí získal za prestup od talianskeho Juventusu Turín , ktorý mu za Douglasa Costu zaplatil 40 miliónov eur v roku 2018.Čoskoro 34-ročný Lewandowski bol najlepším strelcom I. bundesligy v ostatných piatich sezónach a celkovo sedemkrát v kariére. V ročníku 2020/2021 vytvoril ligový rekord so 41 gólmi. V najvyššej nemeckej súťaži už nastrieľal 312 gólov v 384 zápasoch za Bayern a Borussiu Dortmund. Lewandowski koncom mája povedal, že jeho „príbeh s Bayernom Mníchov sa skončil“ a prestup do nového klubu by bol najlepším riešením. Tridsaťtriročný poľský útočník má v zmluve s bundesligovým gigantom ešte jednu sezónu.Rozhovory o predĺžení zmluvy medzi Bayernom a Lewandowským v tejto sezóne zlyhali, pričom obe strany uviedli rôzne dôvody. Zatiaľ čo klub povedal, že hráč odmietol jeho ponuku, jeho agent vyhlásil, že Bayern nikdy nepredložil žiadnu ponuku.Barcelona sa rok po odchode Lionela Messiho do Paríža St. Germain snaží o prestavbu svojho útoku. V minulej sezóne skončila bez trofeje, v španielskej lige sa umiestnila druhá s 13-bodovým mankom na majstrovský Real Madrid a nedokázala postúpiť zo základnej skupiny v Lige majstrov.