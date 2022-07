Tour de France 2022: Saganovi sa opäť nepodarilo dostať do úniku, 13. etapu ovládol Pedersen

Fúkal vietor a pelotón sa naťahoval

Cyklisti absolvujú štyri stúpania

16.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu TotalEnergies sa aj v piatkovej 13. etape 109. ročníka pretekov Tour de France pokúšal dostať do úniku, no opäť sa mu to nepodarilo.Trojnásobný majster sveta napokon prišiel do cieľa na 147. mieste so stratou viac ako 20 minút na víťazného Dána Madsa Pedersena z tímu Trek-Segafredo.Lídrom celkového poradia zostal jeho krajan Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ktorý vedie pred víťazom ostatných dvoch ročníkov Tadejom Pogačarom zo Slovinska (UAE Emirates) o 2:22 min."Nebolo to také ako som si predstavoval, ale čo už... Na Tour de France si človek nevyberie, niekedy má aj zlý deň. Chcel som ísť do úniku, viackrát som sa o to pokúsil, ale potom prišiel prvý kopec a tam mi to nevyšlo. Fúkal vietor a pelotón sa naťahoval a trhal. Bolo to náročné ukontrolovať v balíku a zrejme preto bol únik úspešný. Šprintéri toho mali dosť po troch dňoch v Alpách a dnes (16. júla pozn. redakcie) to tiež nebolo jednoduché," zhodnotil 32-ročný Žilinčan pre RTVS 13. zvlnenú etapu s dĺžkou 193 kilometrov. Na Vigegaarda po nej stráca v celkovej klasifikácii 2:48:38 h zo 142. pozície.Osemnásobný slovenský majster si ani v piatok nepripísal žiadne body do súťaže o zelený dres, s 86 bodmi mu patrí deviate miesto. Vedúci Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma) na šprintérskej prémii opäť bodoval a rozšíril si konto na 333 bodov, druhý Pogačar ich doposiaľ získal 164.V sobotu čaká na pretekárov kopcovitá 14. etapa zo Saint-Étienne do Mende s dĺžkou 192,5 kilometra a s piatimi horskými prémiami. Cyklisti absolvujú štyri stúpania tretej kategórie a tesne pred cieľom kopec druhej kategórie.