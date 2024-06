Lex atentát rieši všetko len nie bezpečnosť. Štát tu podľa Kolíkovej nie je na to, aby rozdával darčeky v podobe renty

Štát rozdáva darčeky

27.6.2024 (SITA.sk) - Tzv. lex atentát , schválený zákon o bezpečnostných opatreniach, obsahuje všetko, len nie opatrenia, ktoré by nám mali zvýšiť bezpečnosť v krajine. Myslí si to poslankyňa a podpredsedníčka strany Sloboda a Solidarita (SaS) Mária Kolíková . Zásah, ktorý bude zákon predstavovať pre politické práva, je podľa nej naozaj vážny.Súčasne si myslí, že Slovensko sa takto ženie cestou policajného štátu. Okrem doživotnej renty pre predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) obsahuje aj obmedzenia pri zhromaždeniach.„Ide o vážny zásah do zhromažďovacieho práva, keď vopred zakážeme zhromaždenia, ktoré súvisia s bydliskami politikov, s ktorými aj dané zhromaždenie súvisí, bez toho, aby sa čokoľvek vyhodnocovalo," upresnila poslankyňa.Ak chcela strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) zabezpečiť doživotnú rentu Ficovi, podľa Kolíkovej tak mohla urobiť na základe financií z rozpočtu strany a nie na základe štátneho rozpočtu.„Štát tu naozaj nie je na to, aby rozdával darčeky," dodala. Koliková je toho názoru, že koalícia tak vysiela do spoločnosti odkaz, že môže všetko. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) má v pláne v súvislosti s lex atentát žiadať prezidenta Petra Pellegriniho o vrátenie predmetnej legislatívy do parlamentu, a to z dôvodu, že podľa nich ohrozuje ústavné práva občanov na slobodu prejavu ako aj právo na zhromažďovanie.„Jeho nasledujúce rozhodnutia budú ukazovateľom toho, či bude nadstranícky prezident tak, ako to deklaroval," uviedol šéf kresťanských demokratov Milan Majerský . Dodal, že v prípade podpísania zákona prezidentom budú iniciovať podanie návrhu na Ústavný súd SR . Zákon podľa KDH nerieši ani ochranu ústavných činiteľov, ani bezpečnosť obyvateľstva.„Od začiatku sme upozorňovali, že návrh zákona bol šitý horúcou ihlou a bez riadnej odbornej diskusie," vraví Majerský. Dodal, že podľa ich názoru mala vláda atentát v Handlovej najskôr vyhodnotiť s odborníkmi, a na základe toho priniesť riešenia a opatrenia.Schválený zákon kritizuje i predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Veronika Remišová , podľa nej porušuje Ústavu SR, a zároveň je proti judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva . Vyjadrila sa tiež, že koalícia zneužila atentát na schválenie renty a ochranky pre premiéra a na obmedzenie práva občanov na zhromažďovanie.„Toto nie je lex atentát, keďže len v minimálnej miere rieši prevenciu proti podobným incidentom. Je to lex papalášska renta, ktorá bude stáť občanov milióny eur," kritizuje poslankyňa. Schválený zákon označila za najlepší dôkaz toho, že vláda myslí len na seba, nie na občanov.Okrem bývalých prezidentov budú mať právo na doživotnú rentu aj bývalí premiéri a predsedovia parlamentu. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v SR, tzv. lex atentát, ktorý vo štvrtok schválili poslanci parlamentu.Podmienkou však je, aby vykonávali svoju funkciu aspoň po dobu dvakrát dlhšiu, ako je funkčné obdobie prezidenta. Návrhom sa taktiež zavádzajú nové dôvody na zákaz zhromaždenia. Zákon sa prijímal zrýchlene a začne platiť 15. júla.