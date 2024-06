Žilinka sa správa zbabelo a v absolútnom rozpore s jeho sľubmi, kritizuje Vančo generálneho prokurátora

Na pokračovaní výboru sa ani neukázal

27.6.2024 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa viac ako tri mesiace vyhýba otázkam o zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry . Upozornil na to poslanec Branislav Vančo PS ) s tým, že Žilinka aj napriek tomu, že 20. júna prišiel na rokovanie ústavnoprávného výboru, nepustil nikoho k slovu a na otázky už nezostal čas.„Na dnešnom pokračovaní výboru sa ani neukázal. Napriek tomu, že je jeho povinnosťou zodpovedať sa národnej rade, počúvame od neho len vyplakávanie. Takéto správanie považujem za zbabelé a v absolútnom rozpore s jeho sľubmi o transparentnosti prokuratúry,“ vyhlásil Vančo s tým, že to vyvoláva pochybnosti o tom, či vie generálny prokurátor vôbec zdôvodniť svoje rozhodnutia.„Ak sa Žilinka alebo koaliční poslanci spoliehajú na to, že naše snahy dostať sa k odpovediam vzdáme, veľmi sa mýlia,“ zdôraznil poslanec s tým, že to bude presne naopak, a okrem opätovného zvolávania ústavnoprávneho výboru budú iniciovať aj poslanecký prieskum na prokuratúre.„Bližšie sa tak chceme pozrieť na to, aký chaos vyvolali jeho rozhodnutia pri rušení špeciálnej prokuratúry,“ uzavrel Vančo.Generálny prokurátor Žilinka na ústavnoprávnom výbore 20. júna v súvislosti so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry uviedol, že už bolo povedané všetko potrebné. Dodal, že na marcovej tlačovej besede veľmi podrobne informoval o všetkých prijatých opatreniach.„Všetky aspekty sme rozobrali v rozsahu, ktorý sme považovali za potrebný, aby verejnosť bola informovaná,“ skonštatoval pred týždňom Žilinka. Rovnako podľa vlastných slov poskytol vyčerpávajúce odpovede na viacerých parlamentných hodinách otázok.„Ak sa niekomu nepáči, že proces delimitácie, personálny či vecný, či z hľadiska trestných vecí v súvislosti so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry prebehol bez zásadných problémov, ktoré by mali negatívny dosah na práva subjektov trestného konania, no tak sa hlboko ospravedlňujem,“ povedal Žilinka poslancom.Generálny prokurátor zároveň pripomenul, že vo veci zrušenia ÚŠP konal na základe schválenej novely Trestného zákona , čo bolo jeho povinnosťou.„Tvrdím, že v súvislosti so zrušením ÚŠP a s tým súvisiacimi úkonmi vo všetkých oblastiach som tak ja, ako aj moji kolegovia postupoval striktne v súlade so zákonom. Napokon, tak ako vždy aj postupujem,“ vyhlásil Žilinka.