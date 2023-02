Lexmann a ďalší europoslanci apelujú na Leyenovú a žiadajú, aby sa riadne vyšetrila smrť Slováka Jozefa Chovanca

Upozorňujú na mnohé nezrovnalosti

Šokujúce kamerové záznamy





Jozefa Chovanca zatkli 28. februára 2018 na belgickom letisku Charleroi, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Na palube lietadla sa údajne správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla tak odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.



Spravodajský portál Sme.sk priniesol v auguste 2020 informáciu o záberoch z letiska, kde policajtka nad ležiacim Chovancom hajlovala a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, na následky čoho Chovanec zomrel.





2.2.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenskí europoslanci žiadajú riadne vyšetrenie smrti Slováka Jozefa Chovanca . V liste europoslankyne Miriam Lexmann (KDH/EĽS) a ďalších desiatich slovenských europoslancov označili za neprijateľný záver belgickej prokuratúry, ktorá v prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca rozhodla, že pred spravodlivosť nikoho nepostaví.Ako napísal v tlačovej správe Peter Kravčák z kancelárie poslankyne Európskeho parlamentu Miriam Lexmann, vyšetrovanie sprevádzajú rozporuplné kroky.„Tým najnovším je nestíhať za jeho smrť nikoho. Znovu sa preto obraciame na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú , ako aj komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa , aby sa Komisia týmto prípadom zaoberala tak, ako nám to prisľúbila,“ vyhlásila iniciátorka listu slovenských europoslancov Miriam Lexmann.Slovenskí europoslanci tiež opätovne žiadajú, aby Európska komisia prípad zahrnula do pravidelného monitorovania stavu právneho štátu v Belgicku. V liste okrem iného upozorňujú, že posudok súdnych znalcov, podľa ktorého Chovanec zomrel na zranenia, ktoré si údajne spôsobil sám, bol napadnutý ďalším súdnym znalcom, ako aj príbuznými Jozefa Chovanca.Europoslanci tiež upozorňujú na početné sporné procesné rozhodnutia, vrátane ignorovania vypočutia svedka zatýkania Jozefa Chovanca v lietadle.„V spoločnom liste apelujeme na predsedníčku Komisie Ursulu von der Leyenovú, ale aj komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa, aby sa týmto prípadom vážne zaoberali. Okrem toho intenzívne komunikujem s parlamentným výborom pre občianske slobody a spravodlivosť tak, aby aj Európsky parlament vytvoril tlak na riadne a spravodlivé vyšetrenie a vyslal oficiálnu monitorovaciu misiu, ktorá sa bude zaoberať belgickým postupom pri vyšetrovaní tohto prípadu,“ informuje Lexmann.Desiatky europoslancov z rôznych členských krajín a politických skupín z jej iniciatívy oficiálne vyzvali Európsku komisiu k monitorovaniu prípadu po prvý raz ešte v roku 2020, keď upozornili na šokujúce a neľudské správanie policajtov v cele predbežného zadržania. Videozáznam tu dokonca odhalil extrémistické prejavy.Miriam Lexmann vystúpila k tomuto prípadu v stredu 1. februára aj v pléne Európskeho parlamentu v Bruseli, kde na dianie upozornila stovky kolegov.„Ako je možné, že v centre Európskej únie, kde úzkostlivo sledujeme čo i len náznaky porušenia právneho štátu, sa príjme rozhodnutie, ktoré sa javí v príkrom rozpore so spravodlivým zaobchádzaním a právom na spravodlivý proces?“ pýta sa Lexmann.