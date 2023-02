Súd opäť prejednáva vraždu „bieleho koňa“, syn exstarostu Dolného Chotára o skutku vedel, jednu vec však poprel

Dora o vražde vedel

Alföldi mal vraždu vykonať sám

2.2.2023 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku začal opätovne prejednávať prípad vraždy pripisovanej skupine okolo Františka Doru , bývalého starostu obce Dolný Chotár v okrese Galanta. Konkrétne ide o vraždu Kristiána Madarásza, z ktorej sú obžalovaní František Dora ml. a Ladislav Alföldi Obaja sú už za iné skutky právoplatne odsúdení na tresty 25 rokov väzenia. ŠTS však dvojicu v tomto prípade v decembri 2021 oslobodil pre nezrovnalosti vo výpovedi kľúčového svedka, príslušníka skupiny sátorovci Juraja Bugára Najvyšší súd SR následne oslobodzujúcu časť rozsudku zrušil a Špecializovanému trestnému súdu nariadil opätovne prípad prejednať a rozhodnúť.Obžalovaný Dora ml. vo štvrtok priznal, že o skutku vedel, poprel však, že by si vraždu objednal. Ako uviedol vo svojej výpovedi, v roku 2012 sa stal súčasťou reťazca, ktorý obchodoval s medenými katódami a podieľal sa na krátení daní.Reťazcu šéfoval východoslovenský podnikateľ Radovan Varga, ktorý je mimo iného súdený za objednávku vraždy príslušníka podsvetia Róberta Niguta . Podľa Doru ml. v súvislosti s daňovou trestnou činnosťou potrebovali niekoho, na koho by napísali jednu z firiem v reťazci. Tou osobou sa nakoniec stal Madarász.Keď však začiatkom roku 2013 členovia reťazca získali informácie, že reťazec je vyšetrovaný orgánmi v Českej republike, došlo k rozhodnutiu zavraždiť „bieleho koňa“ Madarásza. Odmena za skutok mala by 10-tisíc eur.„Nenamietal som to, ale nepodieľa som sa na tom," uviedol Dora ml. Doplnil, že ochotu vykonať vraždu prejavil spoluobžalovaný Ladislav Alföldi.„Povedal, že on tú vraždu vykoná sám, lebo sa mu zídu tie peniaze," povedal obžalovaný. Doplnil, že keď Alföldi oznámil, že skutok vykonal, vyplatil mu peniaze.Pokiaľ ide o výpoveď svedka Bugára, ktorý tvrdil, že zakopával telo, ten si podľa Doru ml. skutok pomýlil s inou vraždou.