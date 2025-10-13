Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 13.10.2025
 Meniny má Koloman
 Tlačové správy

Lexus NX a RX: Luxus, výkon a technológia, ktoré majú zmysel


Lexus NX a RX prinášajú tichý výkon, inteligentnú úsporu a luxus, ktorý si zamilujete od prvého dotyku. Teraz v špeciálnej ponuke, ktorá robí vstup do sveta Lexusu jednoduchší než kedykoľvek ...



955 lexus nx 2022 676x450 13.10.2025 (SITA.sk) - Lexus NX a RX prinášajú tichý výkon, inteligentnú úsporu a luxus, ktorý si zamilujete od prvého dotyku. Teraz v špeciálnej ponuke, ktorá robí vstup do sveta Lexusu jednoduchší než kedykoľvek predtým.


Skutočný luxus sa nevyjadruje len dizajnom. Je to spojenie výkonu, úspory, spoľahlivosti a komfortu, ktoré cítiť pri každom kilometri. Práve také sú nové Lexus NX a Lexus RX – prémiové SUV, ktoré dokazujú, že technológia a elegancia môžu ísť ruka v ruke. Teraz navyše s atraktívnymi zvýhodneniami, operatívnym leasingom KINTO a okamžitou dostupnosťou.

Lexus NX – plug-in výkon za cenu hybridu


Nový Lexus NX ponúka všetko, čo očakávate od moderného SUV – pôsobivý výkon cez 300 koní, plynulú jazdu a úspornosť plug-in hybridného systému. Po vybití batérie vozidlo automaticky prechádza do režimu full hybrid, ktorý využíva 2,5-litrový motor so spotrebou len 6–7 litrov na 100 km.

Lexus tak spája silný zážitok z jazdy s efektivitou, akú by ste v prémiovej triede len ťažko hľadali.

Aktuálna ponuka pre Lexus NX



  • Zľavy až do 17 000 € podľa výbavy a motorizácie

  • Cena od 47 800 € s DPH

  • Plug-in hybrid za cenu hybridu – exkluzívne vďaka operatívnemu leasingu KINTO

  • Mesačná splátka od 810 € bez DPH pri 48 mesiacoch a nájazde 20 000 km ročne

  • V cene leasingu: všetky prevádzkové náklady, servis, poistenie, prezutie aj náhradná mobilita


Pre zákazníkov, ktorí preferujú iné formy financovania alebo priamy nákup, sú pripravené rovnako atraktívne zľavy a 20 % zvýhodnenie na originálne zimné komplety.

A aby ste boli pripravení okamžite vyraziť, v cene vozidla nechýba Lexus HomeCharge wallbox, nabíjací kábel z 230 V zásuvky a kábel typu 2 (7,5 m).

Lexus RX – výkon, komfort a štýl pre náročných


Lexus RX je symbolom luxusu a elegancie. Nová generácia ponúka tri pohony – full hybrid, plug-in hybrid aj performance hybrid – takže si každý vodič nájde presne to, čo mu vyhovuje.

Verzia RX 350h ponúka výkon a efektivitu v dokonalej rovnováhe, RX 450h+ plug-in hybrid prináša možnosť čistej elektrickej jazdy a RX 500h Performance Hybrid s výkonom až 371 koní je určený pre tých, ktorí milujú dynamiku bez obetovania komfortu.

Aktuálna ponuka pre Lexus RX



  • RX 350h hybrid – zľava až 17 700 €, cena od 64 800 €

  • RX 450h+ plug-in hybrid – zvýhodnenie až 19 100 €

  • RX 500h Performance Hybrid – cenové zvýhodnenie až 20 100 €

  • Operatívny leasing KINTO so splátkami už od 1 000 € mesačne bez DPH


Rovnako ako pri modeli NX, aj pri RX platí, že všetky modely sú okamžite dostupné, a to s kompletnými službami v cene.

Technológia, ktorá šetrí, dizajn, ktorý fascinuje


Lexus dlhodobo patrí k najspoľahlivejším značkám sveta – aj v roku 2025 sa drží na vrchole rebríčka JD Power v kategórii spoľahlivosti. Kombinácia precízneho spracovania, nadštandardnej výbavy už od základnej verzie a tichej jazdy robí z modelov NX a RX synonymum moderného luxusu.

Navyše, servisné náklady značky Lexus patria medzi najdostupnejšie v prémiovej triede – porovnateľné s mainstreamovými značkami. V praxi to znamená, že celkové náklady na vlastníctvo vozidla ostávajú prekvapivo nízke.

A čo dizajn? Lexus si ide vlastnou cestou – elegantnou, odvážnou a okamžite rozpoznateľnou. Na ceste jednoducho neprehliadnuteľný.

Luxus bez ústupkov – dostupný okamžite


Nie je to len o aute. Lexus je zážitok – od prvého pohľadu až po každý kilometer, ktorý prejdete. Modely NX a RX dokazujú, že moderný luxus môže byť zároveň úsporný, výkonný aj bezstarostný. Ich precízne spracovanie, tichý chod a istota v každej situácii robia z každej jazdy chvíľu pokoja, na ktorú sa budete tešiť.

Vďaka okamžitej dostupnosti, atraktívnym zvýhodneniam a operatívnemu leasingu KINTO je vstup do sveta Lexusu jednoduchší než kedykoľvek predtým.

Ak hľadáte SUV, ktoré vás neohúri len na prvý pohľad, ale získa si vás na dlhé roky, je čas zažiť Lexus osobne. Navštívte autorizovaného partnera Lexus a objavte jazdu, ktorá mení vnímanie luxusu.

Viac informácií nájdete na www.lexus.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Lexus NX a RX: Luxus, výkon a technológia, ktoré majú zmysel © SITA Všetky práva vyhradené.

