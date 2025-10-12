|
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|
12. októbra 2025
Požiar zničil historický kláštor spojený s prvým miléniovým svätcom – VIDEO
Rozsiahly požiar zničil historický kláštor Bernaga v severnom Taliansku, informovala v nedeľu talianska hasičská služba. Požiar si vyžiadal evakuáciu 22 mníšok, ktoré žili v kláštore. Kláštor, ...
Zdieľať
12.10.2025 (SITA.sk) - Rozsiahly požiar zničil historický kláštor Bernaga v severnom Taliansku, informovala v nedeľu talianska hasičská služba. Požiar si vyžiadal evakuáciu 22 mníšok, ktoré žili v kláštore.
Kláštor, založený v roku 1628 v La Valletta Brianza neďaleko Milána, je známy tým, že tu Carlo Acutis, prvý miléniový svätec katolíckej cirkvi, absolvoval prvé sväté prijímanie.
Požiar vypukol v sobotu a podľa nočných záberov zverejnených hasičmi na sociálnej sieti X zachvátil celý objekt. Mníšky boli evakuované bez zranení, no podľa talianskych médií sa predpokladá, že mnohé neoceniteľné umelecké diela a artefakty boli nenávratne zničené.
Marco Panzeri, starosta La Valletta Brianza, označil situáciu za „katastrofu, obrovskú, nevyčísliteľnú škodu“. Dodal, že požiar mohol byť spôsobený skratom. Požiar v kláštore znamená veľkú stratu nielen pre cirkev, ale aj pre kultúrne dedičstvo regiónu.
Carlo Acutis bol vyhlásený za svätca 7. septembra 2025 pápežom Levom XIV. Prvé sväté prijímanie, ktoré deti zvyčajne prijímajú vo veku 7 až 11 rokov, je dôležitým krokom v katolíckej viere.
Zdroj: SITA.sk - Požiar zničil historický kláštor spojený s prvým miléniovým svätcom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
