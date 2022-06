Leyenová označila prijatie Ukrajiny do EÚ za morálnu povinnosť a Zelenskyj požiadal o ďalšie zbrane

Ukrajina potrebuje aj ďalšie zbrane

Historická zodpovednosť krajín EÚ

2.6.2022 (Webnoviny.sk) - Umožniť Ukrajine vstúpiť do Európskej únie (EÚ) je nielen strategickým záujmom, ale aj „morálnou povinnosťou“ európskeho bloku.Počas štvrtkového príhovoru na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii Globsec v Bratislave to povedala predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Tá vystúpila po tom, ako sa účastníkom prostredníctvom videa prihovoril ukrajinský prezident. Volodymyr Zelenskyj požiadal o ďalšie zbrane pre ukrajinské ozbrojené sily, aby dokázali poraziť útočiace ruské vojsko, vyzval na ďalšie sankcie voči Moskve a opätovne požiadal o to, aby sa jeho krajina mohla stať „plnohodnotným členom zjednotenej Európy“.Von der Leyenová upozornila, že Ukrajina musí splniť všetky potrebné štandardy a podmienky, aby sa mohla stať členom EÚ, no zároveň vyzvala členské krajiny, aby jej pomohli dosiahnuť tento cieľ.„Podpora Ukrajiny na jej ceste do Európskej únie nie je bremeno, je to naša historická zodpovednosť,“ skonštatovala.