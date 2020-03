Liba považuje presunutie OH a PH 2020 v Tokiu za správny krok, vyriešilo to mnoho otázok

Verdikt vyriešil množstvo otázok

Budúci rok nebude ľahký

24.3.2020 - Generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Jozef Liba vníma presunutie OH a PH 2020 v japonskom Tokiu na budúci rok ako správny krok kompetentných strán.Na utorňajšom podvečernom brífingu v Bratislave pred zástupcami médií skonštatoval, že celé slovenské olympijské hnutie považuje preloženie tohto športového sviatku za "najlepšie, čo sa mohlo stať"."Pandémia koronavírusu vystrašila každého vrátane športovcov. Pravdepodobne posledný, kto bol na rade ohľadne rušenia športových podujatí, bol Medzinárodný olympijský výbor. Treba si však uvedomiť, že ide o obrovský komplex rôznych činností, ktoré bolo potrebné vyhodnotiť. Až potom došlo k dnešnej situácii, že sa japonský premiér Šinzó Abe a prezident MOV Thomas Bach dohodli na odložení konania OH až na rok 2021," uviedol Liba.Utorňajší verdikt predstaviteľom SOŠV pomohol rozlúsknuť viacero otáznikov."Mali sme mnoho otázok, aj zo strany športovcov - ako sa majú pripravovať, ako majú plniť kvalifikačné kritériá, ako v dnešnej situácii trénovať, keď je to viac-menej nemožné... Dnešné rozhodnutie vyriešilo mnoho z týchto otázok," dodal.Podľa Libu však po preložení OH 2020 vyvstalo aj viacero problémov, ktoré v blízkej budúcnosti budú predmetom diskusií."Budeme čakať na vyjadrenia športových federácií ohľadne športovcov, ktorí sa k dnešnému dňu kvalifikovali. Či budú držať kvóty a miestenky na olympiádu alebo sa športovci budú musieť kvalifikovať nanovo. V tejto chvíli pravdepodobne predbiehame udalosti. Budeme si asi musieť počkať tak, ako sme čakali na dnešné vyjadrenie MOV a japonskej strany," poznamenal Liba.Budúci rok podľa generálneho sekretára SOŠV nebude ľahký z pohľadu športového kalendára. Zvlášť, keď doň ešte bude potrebné napasovať OH a PH."Poolympijský rok zvykol byť rokom majstrovstiev sveta a jednotlivých kontinentov v mnohých disciplínach. Myslím si, že to bude ďalšia otázka nasmerovaná na MOV, ako bude schopný dohodnúť sa s federáciami na usporiadaní kalendára. Vieme, že podmienka japonskej strany bola, aby sa hry uskutočnili do roka od ich pôvodne plánovaného termínu. Páči sa mi, že olympijské hry a paralympijské hry budú mať v názve napriek budúcoročnému termínu OH a PH 2020," zakončil Jozef Liba.