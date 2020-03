Pre Baláža nie je odklad hier prekvapením, s Vlčekovou podporou ráta aj v budúcom roku

Miestenku na olympiádu si vybojovali v Maďarsku

24.3.2020 (Webnoviny.sk) - Stály člen slovenského štvorkajaka v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž očakával preloženie OH 2020 v Tokiu na budúcoročný termín. Ani najväčší športový sviatok neodolal náporu zákerného koronavírusu, ktorý sa už niekoľko týždňov šíri po celej zemeguli."Celosvetová situácia nasvedčovala tomu, že to postihne aj olympijské hry. Najskôr zrušili veľké tenisové turnaje, potom formulu 1 a následne sme už aj my, kanoisti, čakali, že súťaže v Tokiu tento rok odložia. Osobne som z toho veľmi smutný, lebo to mohla byť moja prvá olympiáda. Veľmi som sa tešil, ale nič sa nedeje. Treba sa s tým zmieriť," uviedol pre agentúru SITA 21-ročný rodák z Bratislavy a "háčik" elitnej slovenskej lode v disciplíne K4 500 m."Káštvorka" na vlaňajších augustových MS v maďarskom Szegede okrem bronzových medailí na 500 m získala pre Slovensko aj olympijské miestenky do Tokia. Na ich využitie či definitívne potvrdenie na kvalifikačných pretekoch si však jej posádka bude musieť počkať."Budeme sa musieť pripravovať tento rok, zdá sa, bez pretekov. Ak aj nejaké budú, tak asi až na jeseň a iba u nás na Slovensku. Samozrejme, nechcem len tak vynechať celý rok, budem sa udržiavať v kondícii. Určite chcem byť pripravený na olympijské hry aj o rok. Sme v lodi traja mladí a je predpoklad, že sa budeme ešte pár rokov zlepšovať. Verím, že aj náš ´starý´ - Erik Vlček - to s nami vydrží a nejako ho na tú olympiádu našou mladíckou húževnatosťou ešte dotiahneme," dodal.Pre porovnanie, zatiaľ čo trio Baláž, Zalka a Botek momentálne má od 21 do 22 rokov, mimoriadne úspešný veterán Vlček v závere budúceho roka oslávi okrúhlych štyridsať rokov.Všetci slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike, ktorí boli ešte nedávno na sústredení v americkej Kalifornii, sú momentálne v povinnej 14-dňovej karanténe v komárňanskej lodenici. Všetci sú zdraví, ale nariadenie vlády si po príchode na Slovensko nemohli dovoliť ignorovať."V nedeľu budeme môcť odtiaľ odísť po tom, ako uplynie 14 dní. Trénujeme individuálne, máme tu veslárske a kajakárske trenažéry, tiež posilňovňu... Kým bolo pekné počasie, hrávali sme nohejbal. Teraz sa trochu ochladilo, tak sme od toho upustili. Areál je uzatvorený. Prvé tri dni sme boli zavretí na hornom poschodí. Sme tam všetci, čo sme boli v Amerike, s výnimkou Ákosa Gacsala, ktorý má aj maďarské občianstvo. Naňho sa naša karanténa nevzťahovala. Napriek dlhej ceste a presunom po letiskách sme všetci zdraví a dúfam, že to u nikoho neprepukne, ani nie sme nosiči," poznamenal na záver člen Športového centra polície Bratislava Baláž.