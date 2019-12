Libanon a Izrael zasiahli výdatné dažde a prudký vietor

Muž sa fotí na móle s rozbúrením morom v Bejrúte 26. decembra 2019. Libanon zasiahli v týchto dňoch výdatné dažde sprevádzané prudkým vetrom. Búrka, ktorú pomenovali Loulou, spôsobila v niektorých častiach Libanonu záplavy a zosuvy pôdy. Výdatný dážď podmáčal starý obvodový múr okolo židovského cintorína v hlavnom meste Bejrút. Podmáčaný múr sa pod nápormi silného vetra zrútil, pričom poškodil aj niekoľko hrobov. Na cintoríne došlo aj k zosuvu pôdy, ktorým sa vážne poškodilo viacero hrobov. Tento cintorín, založený začiatkom 20. rokov 19. storočia, je jediným židovským cintorínom v Libanone a pre verejnosť je už mnoho rokov uzavretý. Libanon mal kedysi prosperujúcu židovskú komunitu. V polovici 60. rokov žilo v Libanone až 15.000 až 22.000 židov, ale arabsko-izraelské vojny i občianska vojna v Libanone v rokoch 1975-90 vyvolali vlny emigrácie židov a dnes v krajine nezostal takmer žiadny z nich. Foto: TASR Foto: TASR

Bejrút/Jeruzalem 26. decembra (TASR) - Izrael a Libanon zasiahli v týchto dňoch výdatné dažde sprevádzané prudkým vetrom. Izraelské médiá informovali, že v dôsledku tohto rázu počasia došlo na viacerých miestach krajiny k rozsiahlym záplavám. Dodali tiež, že hladina Galilejského jazera stúpla za posledných pár dní o šesť centimetrov. Takéto počasie by malo v oblasti panovať až do soboty.Spravodajský portál Ynetnews informoval, že policajné zložky boli uvedené do stavu pohotovosti a vydali varovanie, že v dôsledku záplav môže dôjsť k uzávere niektorých ciest. Polícia tiež apelovala na ľudí, aby sa nezdržiavali v nízko položených oblastiach a v blízkosti korýt riek. Pre vysoké vlny na mori a prudký vietor v stredu uzavreli prístav Haifa.Ynetnews dodal, že v oblasti hory Hermon napadol prvý sneh tejto zimnej sezóny. Táto hora leží na hraniciach medzi Sýriou a Izraelom v oblasti Golanských výšin, ktorých dve tretiny okupuje Izrael. Izraelčania ich obsadili počas dvoch vojen v roku 1967 a v roku 1973; roku 1981 ich v rozpore s rezolúciami OSN anektovali. Východ Golanských výšin je sýrsky a na časti územia je nárazníkové pásmo kontrolované silami OSN (UNDOF).Podobné počasie ako v Izraeli panuje aj v susednom Libanone, kde sa vo štvrtok objavila správa, že výdatný dážď podmáčal starý obvodový múr okolo židovského cintorína v hlavnom meste Bejrút. Podmáčaný múr sa pod nápormi silného vetra zrútil, pričom poškodil aj niekoľko hrobov. Na cintoríne došlo aj k zosuvu pôdy, ktorým sa vážne poškodilo viacero hrobov.Tento cintorín, založený začiatkom 20. rokov 19. storočia, je jediným židovským cintorínom v Libanone a pre verejnosť je už mnoho rokov uzavretý.Libanon mal kedysi prosperujúcu židovskú komunitu. V polovici 60. rokov žilo v Libanone až 15.000 až 22.000 židov, ale arabsko-izraelské vojny i občianska vojna v Libanone v rokoch 1975-90 vyvolali vlny emigrácie židov a dnes v krajine nezostal takmer žiadny z nich.Búrka, ktorú pomenovali Loulou, spôsobila v niektorých častiach Libanonu záplavy a zosuvy pôdy. Sneženie v horách si aj v Libanone vynútilo cestné uzávery.