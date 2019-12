Rusko a Ukrajina dolaďujú detaily kontraktu o tranzite plynu do Európy

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 26. decembra (TASR) - Rusko a Ukrajina po tom, čo minulý týždeň dosiahli rámcovú dohodu o tranzite plynu do Európy cez ukrajinské územie, pokračujú v rokovaniach, aby doladili detaily kontraktu.Záverečné rozhovory medzi ruským koncernom Gazprom a ukrajinskou spoločnosťou Naftogaz sa majú konať vo štvrtok vo Viedni. Kontrakt by mohol byť podpísaný v piatok (27. 12.), uviedol predtým šéf Naftogazu Jurij Vitrenko. Aj ruská strana potvrdila, že všetky otázky sú v princípe doriešené. Presný termín podpísania dohody ešte nie je stanovený.Rusko a Ukrajina už minulý štvrtok (19. 12.), po rokovaniach sprostredkovaných Európskou úniou (EÚ), ohlásili, že sa v princípe dohodli na dodávkach plynu. V sobotu (21. 12.) potom uviedli aj prvé detaily, nový kontrakt by mal napríklad platiť pre najbližších 5 rokov. Aktuálny 10-ročný kontrakt sa končí v utorok (31. 12. 2019).