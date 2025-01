Libanončan Habib sa zapísal do histórie, ako prvý tenista svojej krajiny vyhral grandslamový zápas

Jeden z najlepších dní v kariére

Prišla sa pozrieť celá jeho rodina

12.1.2025 (SITA.sk) - Libanončan Hady Habib sa v nedeľu na Australian Open zapísal do histórie, keď sa stal prvým hráčom zo svojej krajiny, ktorý vyhral grandslamový zápas.V poradí 219. hráč rebríčka ATP je jediným Libanončanom medzi mužmi i ženami, ktorý prešiel kvalifikáciou a dostal sa do hlavnej súťaže na jednom z turnajov tzv. veľkej štvorky.Dvadsaťšesťročný hráč v nedeľňajšom dueli 1. kola dvojhry zvíťazil nad Číňanom Pu Jün-čchao-kche-tche 7:6 (4), 6:4, 7:6 (6) a keď po stretnutí rozdával autogramy, zahalil sa do libanonskej vlajky.„Úprimne, toto je pravdepodobne jeden z najlepších dní v mojej kariére. Je to neuveriteľný pocit získať toto víťazstvo nielen pre seba, ale aj pre Libanon a libanonský tenis,“ povedal Habib.Hady Habib sa narodil v americkom Houstone. Od šiestich rokov žil niekoľko rokov v Libanone a túto krajinu reprezentuje od pätnástich, keď sa prvýkrát objavil v Davisovom pohári.Habib hrdo nosil farby Libanonu aj na minuloročných olympijských hrách v Paríži , kde prehral v 1. kole s Carlosom Alcarazom. „Na zápase s Alcarazom bolo určite viac ľudí. Ale dnes tu bolo viac Libanončanov, takže to bolo o niečo výnimočnejšie. Prišla sa na mňa pozrieť celá rodina zo Sydney,“ usmial sa Habib, ktorý v druhom kole bude hrať proti 14. nasadenému Francúzovi Ugovi Humbertovi.