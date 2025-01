Sme blízko k ďalšej trofeji, vraví Ancelotti. Real Madrid sa však musí vyvarovať chýb z El Clásica

Spomienky na predchádzajúci zápas

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Blízko k ďalšej trofeji

12.1.2025 (SITA.sk) - Tréner futbalistov španielskeho klubu Real Madrid Carlo Ancelotti povedal, že jeho hráči by v nedeľňajšom finále národného superpohára mohli mužstvu FC Barcelona odplatiť prehru zo začiatku tejto sezóny 2024/2025, ak sa budú vyvarovať chýb.Barcelona pod vedením nemeckého kouča Hansiho Flicka vyhrala v októbrovom zápase „El Clásico“ na madridskom Štadióne Santiaga Bernabéua 4:0, ale počas ostatných dvoch mesiacov sa nevyhla niekoľkým zaváhaniam a Real Madrid má momentálne v tabuľke španielskej La Ligy pred katalánskym súperom päťbodový náskok.„Samozrejme, musíme na ten zápas myslieť. Porazili nás. Mali sme jasné vyhodnotenie toho, čo sa stalo,“ povedal Ancelotti na predzápasovej tlačovej konferencii v saudskoarabskej Džidde.„Do zápasu sme vstúpili dobre, no potom sme mali problémy v druhom polčase, takže sa musíme pokúsiť zopakovať dobré veci a vyhnúť sa chybám, ktoré sme spravili.“Real Madrid v semifinále Španielskeho superpohára zvíťazil nad RCD Mallorca 3:0. FC Barcelona si zasa finálovú miestenku vybojovala triumfom nad Athleticom Bilbao 2:0. „Biely balet“ po letnom príchode francúzskej superhviezdy Kyliana Mbappého Paríža Saint-Germain naďalej hľadá vo svojej hre rovnováhu medzi útokom a obranou.Kvarteto Mbappé, Vinícius Júnior Jude Bellingham dáva mužstvu obrovské možnosti smerom dopredu, ale ak nie sú dostatočne sústredení v obrane, tím sa dostáva do ťažkostí.„Dôležitým aspektom nedeľňajšieho zápasu preto bude rovnováha a kolektívna práca. Sme blízko k ďalšej trofeji. Myslíme pozitívne, ale vieme, že vo futbale sa môže stať čokoľvek, najmä keď čelíte takému silnému súperovi ako Barcelona,“ skonštatoval Ancelotti, ktorého zverenci v tejto sezóny vyhrali už dve trofeje - Európsky superpohár a Interkontinentálny pohár.Pre jeho náprotivka Flicka je finále Španielskeho superpohára šanca na získanie prvej trofeje v pozícii kouča Barcelony. „Vyhrať tento zápas by bolo naozaj niečo veľké pre každého z nás. Ak vyhráme, budeme mať väčšiu sebadôveru po zvyšok sezóny,“ vyhlásil Flick.