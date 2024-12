Liberáli apelujú na rešpektovanie historických tradícií pri úpravách hymny, so štátnym symbolom sa nemôže hrať ako s hračkou

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.12.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva vládu a Ministerstvo kultúry SR , aby akákoľvek nová verzia štátnej hymny prešla riadnym schvaľovacím procesom v parlamente. Podľa ich návrhu by hudobné úpravy štátnej hymny mali rešpektovať doterajšie zvyklosti a tradície.„Nemôžeme meniť hymnu tak, že sa stretne pani Šimkovičová s pánom Machalom a na základe subjektívnych preferencií vznikne nová úprava,“ uviedol poslanec Alojz Hlina SaS pripomenula, že aktuálna verzia hymny z roku 1992 bola schválená parlamentným výborom a Národnou radou (NR) SR, pričom prijímanie hymny by malo dodržiavať historické tradície a zvyklosti. Poslanecké kluby SaS Kresťanskodemokratické hnutie chcú predložiť na rokovanie parlamentu nový bod, v ktorom žiadajú vypísanie výberového konania a posúdenie novej úpravy hymny výborom pre kultúru a médiá i v pléne NR SR.„Je neakceptovateľné, aby sa so štátnym symbolom hrali ako s hračkou,“ povedal tímlíder SaS pre kultúru René Parák , poukazujúc na nedostatok rešpektu voči štátnemu symbolu. Liberáli kritizovali tiež súčasné problémy v oblasti kultúry vrátane neefektívnej konsolidačnej politiky ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ), ktorá ovplyvňuje regionálnu kultúru a fungovanie Fondu na podporu umenia