Profesionálni vojaci budú mať lepšie podmienky, parlament schválil novelu zákona

Potreba získavania fyzicky a psychicky zdatných jednotlivcov

Zmena spôsobu vyplácania aktivačného príspevku

Úprava pôsobnosti služobných úradov a procesných úkonov

10.12.2024 (SITA.sk) - Poslanci schválili vládny návrh novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov z dielne ministerstva obrany . Cieľom je reagovať na pretrvávajúcu personálnu nenaplnenosť a vysokú odchodovosť v Ozbrojených silách SR Za návrh zahlasovalo 76 poslancov, 69 poslancov sa zdržalo hlasovania a nikto nebol proti. Novela sa zameriava na úpravu a realizáciu podporných opatrení v oblasti regrutácie a stabilizácie vojenského personálu.V súvislosti s vysokým dopytom po kvalifikovanej pracovnej sile na pracovnom trhu a konkurenciou lukratívnych ponúk v súkromnom sektore zdôraznilo ministerstvo obrany potrebu získavania fyzicky a psychicky zdatných jednotlivcov."Záujem o službu v ozbrojených silách ovplyvňuje množstvo faktorov, ktoré motivujú občanov nielen na vstup, ale aj na zotrvanie v službe," uviedol rezort obrany.Návrh zákona zahŕňa posilnenie mobility vojenského personálu, stabilizáciu vybraných skupín profesionálnych vojakov a kapitálny vernostný systém odmeňovania pre kritické roky z hľadiska odchodovosti. Taktiež sa precizuje poskytovanie preventívnej rehabilitácie a zavádza sa započítanie prestávok na jedlo a odpočinok do služobného času.Rezort obrany navrhol aj zmenu spôsobu vyplácania aktivačného príspevku, aby lepšie motivoval občanov na vstup do štátnej služby. "Navyše, nový inštitút zapožičania vojenskej hodnosti počas štúdia na vojenskej vysokej škole má za cieľ zlepšenie študijných výsledkov a zníženie odchodovosti zo štúdia," doplnilo ministerstvo.Schválený návrh novely sa taktiež dotýka úpravy pôsobnosti služobných úradov a procesných úkonov súvisiacich so štátnou službou profesionálneho vojaka, vrátane zmeny úpravy súvisiacej so skončením vyčlenenia profesionálneho vojaka a posúdenia spôsobilosti na výkon štátnej služby.Potreba zákonnej úpravy vyplývala aj zo zmeny zákona o registri trestov, ktorý zavádza diferenciáciu medzi odpisom registra trestov pre vybrané povolania a civilný proces a odpisom registra trestov pre trestné konanie, obranu a bezpečnosť štátu.Schválená novela zákona nadobudne účinnosť od 1. januára 2025. Účinnosť ustanovenia týkajúceho sa úpravy pojmu odpisu z registra trestov sa navrhuje 1. januára 2026 vzhľadom na účinnosť príslušných ustanovení zákona o registri trestov.