Liberáli chcú obmedziť právomoci ministra Suska pri prerušovaní výkonu trestu, o prepustení by mal podľa Kolíkovej rozhodovať súd (video)

Priestor na zneužitie právomoci

Desať dňová lehota

Náhodný výber prokurátorov

Zníženie hranice škody a zvýšenie pokút

26.8.2024 (SITA.sk) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce zúžiť priestor pre ministra spravodlivosti , ale aj generálneho prokurátora , prerušovať výkon trestu právoplatne odsúdeným osobám.Ako na pondelkovej tlačovej besede uviedla exministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková (SaS), podľa návrhu , ktorý predložia do parlamentu, podmienkou pre prepustenie odsúdeného by mal byť súhlas súdu.Liberáli tak reagujú na prerušenie výkonu trestu bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi , o ktorom na základe podaného dovolania rozhodol minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ). Tento prípad totiž podľa Kolíkovej ukázal, že momentálne existuje obrovský priestor na zneužitie danej právomoci.„Minister spravodlivosti alebo generálny prokurátor bude môcť dať s dovolaním návrh na prepustenie, ale rozhodne o tom súd,“ zdôraznila Kolíková.Ako ďalej uviedla, súd by sa takýmito návrhmi mal zaoberať do 10 dní. V prípade podaných dovolaní totiž podľa Kolíkovej ešte pred odoslaním na Najvyšší súd SR , ktorý o nich rozhoduje, potrebnú dokumentáciu zhromažďuje prvostupňový súd, ktorý následne vec posunie na dovolací súd.„Práve tento prvostupňový súd bude mať lehotu 10 dní, aby sa tou vecou zaoberal, a o tom návrhu (na prepustenie, pozn. SITA) rozhodol,“ vysvetlila opozičná poslankyňa. Doplnila, že ak by prvostupňový súd návrhu nevyhovel, stále to môže urobiť dovolací NS SR.Ďalší návrh z dielne SaS ohľadom trestných konaní sa týka zavedenia náhodného výberu prokurátorov pre jednotlivé prípady.„Podobne, ako to funguje na súdoch. Keď príde návrh na súd, musí to prejsť náhodným spôsobom výberu. Proste to je taký počítačový program, ktorý do toho je zapojený a na základe toho to dostane sudca, ktorého nemôže ovplyvniť ani predseda súdu,“ povedala Kolíková.Liberáli tiež v reakcii na údajný nárast trestnej činnosti navrhujú znížiť hranicu škody, ktorú je potrebné preukázať na to, aby sa skutok klasifikoval ako trestný čin zo 700 eur na 500 eur. Zároveň chcú zvýšiť pokuty ukladané za skutky klasifikované ako priestupky.„Navrhujeme, aby pre priestupky, ktoré súvisia s kradnutím, aby tam tá hranica bola 2 000 eur,“ uviedla Kolíková. Doplnila, že pri tomto návrhu sa SaS inšpirovala Českou republikou.„Tam je rozumné tú hranicu nastaviť takto,“ dodala poslankyňa.