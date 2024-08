Svet na koľajniciach približuje stála expozícia železníc v Spišskej Novej Vsi, stovky návštevníkov láka novinka (video+foto)

Expozícia je rozdelená do troch miestností

Trať nemala ísť cez Spišskú Novú Ves

V meste vznikli nové firmy

Lákadlo v regióne

26.8.2024 (SITA.sk) - Históriu železnice predovšetkým na Spiši a v Spišskej Novej Vsi približuje už takmer dva roky stála expozícia v priestoroch Galérie netradičných umení v centre Spišskej Novej Vsi. V máji tohto roku k nej pribudla modelová železnica. Jedna časť zobrazuje Košicko-bohumínsku železnicu, druhá Spišskú Novú Ves, ktorá zároveň približuje život v meste.Podľa Juraja Beňu z Klubu priateľov železnice novinka zvýšila návštevnosť expozície, za prvé mesiace od jej inštalácie ju navštívilo takmer tisíc návštevníkov. Ako ďalej povedal pre agentúru SITA, zámerom celého projektu je priblížiť najmä mladým začiatky železnice a svet na koľajniciach.Za myšlienkou mini múzea o železnici stoja traja bývalí zamestnanci železníc. Predchádzala mu v roku 2019 výstava Spišská Nová Ves a v roku 2020 výstava Železnica očami fotografov – železničiarov. Ohlas na ne od miestnych i turistov bol natoľko pozitívny, že členovia spomínaného klubu sa rozhodli zriadiť stálu expozíciu. Rozdelená je do troch miestností.„Prvé dve predstavujú počiatky železnice. Máme tam zobrazené prvé parné lokomotívy, vláčiky, ktoré ťahali kone, rôzne artefakty, ako napríklad prvé telefóny. Nachádza sa tam tiež pracovisko rušňovodiča či výpravcu,“ priblížil člen Klubu priateľov železnice a bývalý železničiar Ján Berčák. Tretiu časť obľubujú najmä deti.„Časť venovaná Košicko-bohumínskej železnici v skrátenej forme znázorňuje stanicu Košice v pôvodnej podobe, prechádza okolo Spišského Podhradia, Spišskej Novej Vsi, Vysokých Tatier a Strečna, končí sa v Bohumíne," popísal pre SITA predseda klubu František Svetkovský.Druhý model takzvanej záhradnej železnice venoval do múzea Štefan Kacvinský, ktorý ju mal pôvodne postavenú doma. „Zobrazuje dedinský život, svadbu, zabíjačku a podobne. Behajú tam tri súpravy. Súčasťou miestnosti je aj ukážka lanovej dráhy na lyžiarskom svahu," vysvetlil Berčák.Práve Košicko-bohumínska železnica, ktorá bola celá dokončená v roku 1872, priniesla na Spiš, a teda aj do Spišskej Novej Vsi, priemysel, vzdelanie i kultúru.„Jej trať pôvodne ani nemala ísť cez Spišskú Novú Ves. Prechádzať mala Popradom, Levočou a Spišským Podhradím do Košíc. Majitelia pozemkov v Levoči a Podhradí však odmietli predať svoje pozemky, báli sa, že železnica dovezie lacný tovar a oni mu nebudú môcť konkurovať, preto ju odmietli. Nakreslená bola náhradná trasa, ktorá viedla cez Spišskú," priblížil začiatky Berčák.Podľa Svetkovského vznikali vďaka železnici v meste nové firmy, pribúdali nové možnosti výučby i zamestnania sa. Pri železnici vzniklo aj prvé divadielko na koľajniciach, ale aj nová štvrť nazývaná Telep. Zahŕňala sedem ulíc a 82 domov. Riaditeľa Košicko-bohumínskej železničnej spoločnosti Petra Rátha (1843-1939) Berčák prirovnal k Baťovi.„Myslel na svojich zamestnancov, postavil pre nich domy. Zaviedol aj podávanie teplej stravy, čo bol vtedy veľký úspech. Zameral sa tiež na deti železničiarov z ďalekého okolia, ktoré sa, najmä v zime, nemohli dostať do Spišskej Novej Vsi. Bola tu pritom drevárska priemyslovka, gymnázium, učiteľský ústav i meštianka. A tak na konci 19. storočia postavil internát. Ubytovaní v ňom však boli len chlapci, v prípade dievčat sa predpokladalo, že sa budú skôr venovať domácnosti," priblížil. Dnes v tejto budove sídli Základná umelecká škola.Podľa Svetkovského vznikol námet zahrnúť do expozície modelovú železnicu pred rokom, zrealizovať sa ho podarilo za pomoci sponzorov.„Stála expozícia železníc a modelová železnica je lákadlom v regióne. Zrejme ani jedna takáto expozícia železníc na Slovensku nie je vysunutá do centra mesta, nachádzajú sa väčšinou na železničnej stanici alebo v blízkom okolí,“ komentoval ďalší člen klubu Juraj Beňa. Artefakty podľa jeho slov do expozície stále zbierajú a opravujú, prispieť môže ktokoľvek.Stála expozícia sa nachádza v prenajatých priestoroch mesta na Letnej ulici v podchode pri Turistickom informačnom centre. Jej zriaďovateľom je Klub priateľov železníc, OZ Spiša „Sme iní, nie horší“ a Galéria netradičných umení.