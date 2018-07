Liberáli chcú spojiť voľbu prezidenta a eurovoľby do jedného termínu

Na archívnej snímke Martin Klus (SaS). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 29. júla (TASR) - Umožniť konanie sa prvého alebo druhého kola volieb prezidenta SR s voľbami do Európskeho parlamentu (EP) v jeden deň v rovnakom čase a prostredníctvom spoločných volebných komisií, to je cieľom návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva od poslancov SaS Martina Klusa a Milana Laurenčíka. Právnou normou sa bude parlament zaoberať na septembrovom rokovaní.Podľa liberálov možno takouto zmenou dosiahnuť dvojaký efekt. Jednak finančné úspory a zároveň vyššiu účasť.tvrdia predkladatelia.Klus a Laurenčík pripomínajú, že NR SR ešte 21. marca 2017 novelizovala zákon o podmienkach výkonu volebného práva, čím zlúčila krajské a komunálne voľby.ozrejmili.SaS pripúšťa, že termín prezidentských volieb sa môže pod vplyvom nepredvídateľných okolností meniť, napríklad v prípade, ak hlava štátu odstúpi alebo zomrie počas funkčného obdobia. Preto je navrhované pravidlo o konaní sa zlúčených volieb v jeden deň formulované v podmieňovacom spôsobe, teda ak to umožňuje časová súvislosť medzi oboma voľbami.uviedli opoziční poslanci.Účinnosť právnej normy navrhujú od 1. decembra 2018 tak, aby bolo možné stihnúť vyhlásenie zlúčených volieb prezidenta spolu s eurovoľbami v máji 2019.