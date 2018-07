Po mobiloch vo väzniciach v Česku bude pátrať psia jednotka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 29. júla (TASR) - Špeciálne vycvičená psia jednotka by na konci roka mala začať pomáhať odhaľovať v českých väzniciach nelegálne držanie mobilných telefónov. Ide o európsky unikát, informuje spravodajský server Novinky.cz.Dozorcovia v českých väzniciach odhalili vlani 606 mobilných telefónov, ktoré väzni mohli používať na nelegálnu komunikáciu s vonkajším svetom. Mohli tak plánovať útek, objednávať drogy alebo zastrašovať svedkov.V súčasnosti dozorcovia pri vyhľadávaní ukrytých mobilov využívajú manuálne detekčné zariadenia, ktoré však odhalia iba zapnuté mobily.Pred štyrmi rokmi sa preto väzenskí kynológovia začali zaoberať možnosťou vycvičiť psy, ktoré by okrem drog hľadali i mobilné telefóny.Nápad prišiel vďaka štúdii Českej poľnohospodárskej univerzity, ktorá sa zaoberala vzorcami správania psov, a na základe nej sa začalo skúmať, či psy dokážu vyhodnotiť pachové stopy ukryté vnútri mobilných telefónov.Prvý pes, ktorý prešiel výcvikom na odhaľovanie mobilov, mal výborné výsledky - pri testoch dokázal odhaliť 65 zo 72 ukrytých telefónov. Musel však byť vyradený zo služby, pretože jeho povahe nevyhovovala práca vo väzenskom prostredí.Väzenská služba sa rozhodla, že namiesto mladého psa na túto prácu vyskúša skúseného belgického ovčiaka menom Bichott. Ten už mal s prácou vo väznici skúsenosti, pretože pomáhal vyhľadávať drogy.Hlavnou výhodou špeciálne vycvičených psov je to, že dokážu vypátrať aj vypnuté telefóny a označia miesto, kde sa nachádzajú.Väzenskí dozorcovia už našli v celách mobily vo veľmi dômyselných skrýšach, ako napríklad v podlahách, vo vydlabaných priestoroch v múroch, v elektroinštalácii, ale aj vo vnútri rádií či televízorov, sumarizujú Novinky.cz.