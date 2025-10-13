|
Pondelok 13.10.2025
Meniny má Koloman
|Denník - Správy
13. októbra 2025
Liberáli majú nové informácie o nehode Pavla Gašpara, chcú zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu – VIDEO
Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce zvolať mimoriadnu chôdzu parlamentu, na ktorej by
13.10.2025 (SITA.sk) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce zvolať mimoriadnu chôdzu parlamentu, na ktorej by vládu a prezidenta Petra Pellegriniho vyzvali k odvolaniu Pavla Gašpara z postu riaditeľa Slovenskej informačnej služby.
Ako v pondelok pre médiá povedal šéf liberálov Branislav Gröhling, podpisy potrebné na zvolanie schôdze budú zbierať v radoch opozície. Zároveň však vyzval aj koaličných poslancov, konkrétne Jána Ferečáka zo strany Hlas-SD a poslancov, ktorí sú členmi Strany vidieka, aby sa pridali. "Veď oni sami hovorili, že tajná služba je zneužívaná, že sleduje aj ich," pripomenul Gröhling.
Pokiaľ ide o dopravnú nehodu, ktorej bol Gašpar účastníkom, podľa poslankyne Martiny Bajo Holečkovej už vo veci vypovedal. Nebol však vypočutý nitriansky krajský policajný riaditeľ Branislav Hajnovič, ktorý bol na mieste nehody ako prvý ani ďalší svedkovia.
"Viacerí svedkovia sa vyjadrili, že Pavol Gašpar išiel rýchlo. Jedna svedkyňa hovorí o tom, že možno išiel rýchlosťou aj 200 kilometrov za hodinu," vyhlásila Holečková. Z nehody pritom podľa nej existuje kamerový záznam. Polícia však oň zatiaľ nepožiadala. "Možno by tento kamerový záznam práve ukázal, kto bol na vine a akou rýchlosťou išiel Pavol Gašpar," doplnila Holečková.
Poslanec Alojz Hlina zároveň oznámil, že SaS v utorok 21. októbra organizuje v Bratislave pochod pred parlament. "Naša krajina plače, kričí volá," skonštatoval Hlina s tým, že musí zaznieť silný signál, čo si ľudia o celej záležitosti myslia.
Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V politike uviedol, že so šéfom SIS Pavlom Gašparom sa stretol a hovorili aj jeho dopravnej nehode. Riaditeľ SIS má aj naďalej dôveru hlavy štátu, stratil by ju, ak by zlyhala tajná služba. "Ako prezidenta ma nezaujíma, kto má čo vytetované na ruke, pokiaľ to nie sú hákové kríže. Počas nehody nebol ani pod vplyvom drog,” povedal Pellegrini.
Šéf SIS Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v lokalite pod Zoborom v Nitre. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne. "Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania," doplnil. Gašpar pri nehode zdemoloval dopravnú značku.
