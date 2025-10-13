|
Pondelok 13.10.2025
13. októbra 2025
Vojna sa skončila, tvrdí Trump. Posledných 20 preživších rukojemníkov v Gaze sa vrátilo domov – FOTO
Posledných 20 preživších rukojemníkov sa v pondelok vrátilo domov po dvoch rokoch zajatia v Gaze. Obrovský dav v Tel Avive, ktorý sa zhromaždil na podporu rodín rukojemníkov, prepukol v radosť, slzy a spev, keď ...
13.10.2025 (SITA.sk) - Posledných 20 preživších rukojemníkov sa v pondelok vrátilo domov po dvoch rokoch zajatia v Gaze. Obrovský dav v Tel Avive, ktorý sa zhromaždil na podporu rodín rukojemníkov, prepukol v radosť, slzy a spev, keď sa objavili správy o prepustení prvých rukojemníkov. Hoci bolesť zo straty tých, ktorí neprežili, bola hmatateľná.
Podľa dohody o prímerí má Izrael na oplátku prepustiť takmer 2 000 palestínskych väzňov zadržiavaných vo svojich väzniciach. V palestínskom meste Ramalláh sa zhromaždili obrovské davy ľudí, aby privítali prvé autobusy s väzňami, pričom niektorí oslavovali skandovaním „Alláhu akbar“ alebo „Boh je najväčší“.
Izrael uviedol, že neočakáva, že všetci mŕtvi rukojemníci budú v pondelok vrátení. Podľa dohody o prímerí má Hamas tiež vrátiť telá 27 rukojemníkov, ktorí zomreli alebo boli zabití v zajatí, ako aj pozostatky vojaka, ktorý zahynul v roku 2014 počas predchádzajúceho konfliktu v Gaze.
7. októbra 2023 militanti zajali 251 rukojemníkov počas bezprecedentného útoku Hamasu na Izrael, ktorý viedol k úmrtiu 1 219 ľudí, z ktorých väčšina boli civilisti. Všetci okrem 47 rukojemníkov boli prepustení v rámci skorších prímerí, pričom rodiny tých, ktorí zostali v zajatí, žijú v neustálej bolesti a starostiach o svojich blízkych.
Aj v Gaze prinieslo prímerie úľavu, ale keďže veľká časť územia je zrovnaná so zemou, cesta k obnove zostáva dlhá. „Vrátila som sa do šejka Radwanu s rozochveným srdcom,“ povedala 38-ročná Fatima Salem agentúre AFP po návrate do svojej štvrte v meste Gaza.
Rýchla návšteva amerického prezidenta Donalda Trumpa na Blízkom východe má za cieľ osláviť jeho úlohu pri sprostredkovaní dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov z minulého týždňa. Prichádza však v neistom čase, keď Izrael a Hamas rokujú o tom, čo bude ďalej.
Na začiatku „veľmi špeciálnej“ návštevy v rozhovore pre novinárov na palube lietadla Air Force One Trump odmietol obavy o to, či prímerie vydrží. „Myslím si, že to vydrží. Myslím si, že ľudia sú z toho unavení. Trvá to už stáročia,“ povedal o bojoch. „Vojna sa skončila. Dobre? Rozumiete tomu?“ dodal americký prezident.
Trump koncom septembra oznámil 20-bodový plán pre Gazu, ktorý pomohol dosiahnuť prímerie. Vyjednávači sa v nedeľu večer stále dohadovali o konečných dohodách o výmene, pričom dva zdroje z Hamasu pre agentúru AFP uviedli, že skupina trvá na tom, aby Izrael na zoznam osôb, ktoré majú byť prepustené, zaradil sedem vysokopostavených palestínskych vodcov. Izrael už predtým odmietol minimálne jedno z týchto mien.
Po návšteve Izraela sa Trump vydá do Egypta, kde spolu s prezidentom Abdalom Fattáhom as-Sísím spoločne usporiadajú summit svetových lídrov, aby podporili jeho plán na ukončenie vojny v Gaze a podporu mieru na Blízkom východe. Hoci sa má summitu zúčastniť aj palestínsky prezident Mahmúd Abbás, Netanjahuova kancelária uviedla, že izraelský premiér sa nezúčastní kvôli začiatku náboženského sviatku.
V Egypte sa Trump bude snažiť vyriešiť niektoré z obrovských neistôt okolo ďalších fáz mierového plánu vrátane odmietnutia Hamasu odzbrojiť sa a neschopnosti Izraela prisľúbiť úplné stiahnutie sa zo zdevastovaného územia. Trump trval na tom, že má „záruky“ od oboch strán a ďalších kľúčových regionálnych hráčov ohľadom počiatočnej fázy dohody a jej ďalších etáp.
Hamas v pondelok vyzval Trumpa a mediátorov dohody o Gaze, aby zabezpečili, že Izrael neobnoví operácie v Gaze. „Vyzývame všetkých mediátorov a medzinárodné strany, aby naďalej monitorovali správanie Izraela a zabezpečili, aby neobnovil svoju agresiu voči našim ľuďom v Gaze,“ povedal hovorca Hamasu Hazem Kásem.
Izraelská kampaň v Gaze zabila najmenej 67 869 ľudí, uvádzajú údaje ministerstva zdravotníctva na území ovládanom Hamasom, ktoré OSN považuje za dôveryhodné. Údaje nerozlišujú medzi civilistami a bojovníkmi, ale naznačujú, že viac ako polovica mŕtvych tvoria ženy a deti.
