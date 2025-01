Liberáli navrhujú šesťmesačný generálny pardon na vyradenie fyzicky neexistujúceho motorového vozidla z evidencie

Fyzicky neexistujúce vozidlá

Platba za vyradenie vozidla

19.1.2025 (SITA.sk) - Poslanci za stranu Sloboda a Solidarita Jana Bittó Cigániková navrhujú zavedenie šesť mesiacov trvajúceho generálneho pardonu na vyradenie fyzicky neexistujúceho motorového vozidla z evidencie vozidiel.Ako v predloženom materiáli vysvetlili, za vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla z evidencie je v súčasnosti povinnosť platiť príspevok 500 eur do Environmentálneho fondu.Predloženým návrhom tak navrhujú v období od 1. mája 2025 do 31. októbra 2025 zaviesť možnosť odhlásiť neexistujúce motorové vozidlo z evidencie za znížený príspevok do Environmentálneho fondu na úrovni 50 eur.Poslanci v návrhu priblížili, že v súčasnosti sú na Slovensku v evidencii vozidiel desaťtisíce motorových vozidiel, ktoré už fyzicky neexistujú. Presnejšie dáta o tom, koľko ich je, nie sú k dispozícii, pretože tieto dáta sa nezbierajú a ani sa zbierať nedajú. Štát preto nemá ako zistiť, ktoré motorové vozidlo existuje, a ktoré nie.„Množstvo fyzicky neexistujúcich vozidiel je možné len odhadovať z dvoch základných parametrov – z množstva vozidiel, ktoré nemajú platné povinné zmluvné poistenie (PZP) a z množstva vozidiel, ktoré nemajú platnú povinnú technickú kontrolu vykonávanú v staniciach technickej kontroly (STK). Podľa aktuálnych údajov asi deväť percent evidovaných vozidiel nemá uzatvorené platné PZP, čo predstavuje približne 300-tisíc vozidiel,“ doplnili poslanci.Ak ide o platnú STK, aktuálne štatistiky nie sú dostupné. Predkladatelia pripomenuli, že v roku 2014 ministerstvo dopravy odhadovalo približne 150-tisíc vozidiel bez platnej STK, pričom pre desaťtisíce z týchto vozidiel je dôvodom, že už fyzicky neexistujú. Podľa poslancov za SaS je teda prirodzené, že majitelia neexistujúcich vozidiel nechcú platiť za ich vyradenie 500 eur.„Vyžadovanie 500-eurového poplatku za vyradenie je značná suma. Tieto situácie sa vo väčšine prípadov týkajú sociálne slabších občanov, pre ktorých je suma 500 eur likvidačná. Navrhovaný generálny pardon má v tomto smere aj sociálny rozmer,“ doplnili predkladatelia návrhu s tým, že je vo všeobecnom záujme, aby štát mal čo najpresnejší prehľad o vozidlách, ktoré sú evidované, a ktoré reálne existujú.„Tento návrh zákona robí hrubú čiaru za pochybeniami tých, ktorý s motorovými vozidlami po doslúžení nenakladali tak, ako nakladať mali a zároveň pomôže vyčistiť evidenciu od motorových vozidiel, ktoré reálne neexistujú,“ uzavreli poslanci.