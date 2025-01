Členstvo SR v EÚ prináša slovenským firmám zásadné výhody. Výroky Tibora Gašpara môže byť varovným signálom pre investorov

Varovný signál pre investorov

Vystúpenie z NATO a EÚ nie je prioritou

Rozhodnutie cez referendum

19.1.2025 (SITA.sk) - Medializované vyjadrenia týkajúce sa možnosti prípadného vystúpenia Slovenska z Európskej únie NATO vyvolali znepokojenie aj v podnikateľských kruhoch. Zdôraznila to v stanovisku Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) s tým, že členstvo SR v EÚ prináša slovenským firmám a občanom zásadné výhody, ako je voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a pracovnej sily.„Pre Slovensko ako malú, proexportne orientovanú ekonomiku je integrácia do takýchto veľkých a stabilných celkov kľúčová. Akékoľvek kroky, či populistické vyhlásenia smerujúce k oslabeniu tejto integrácie by mohli viesť k hospodárskej a politickej izolácii, odlevu investícií s negatívnym dopadom na životnú úroveň obyvateľov,“ uviedla AZZZ SR. Navyše, takéto vyhlásenia vysielajú podľa asociácie investorom varovný signál, čo znižuje našu dôveryhodnosť.„Namiesto využívania emocionálne nabitých tém je dôležité zamerať sa na racionálne riešenia, ktoré prispejú k zlepšeniu podnikateľského prostredia, prilákajú investície a zabezpečia stabilné podmienky pre dlhodobý rozvoj slovenských firiem,“ dodala AZZZ SR.Podpredseda Národnej rady SR Smer-SD ) pripustil možnosť vystúpenia Slovenska z EÚ a NATO. Vyjadril sa tak pre STVR . Ako uviedol, strana Smer nateraz nemá vystúpenie z EÚ ani NATO ako prioritu.„Ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase, menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali, a preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ,“ vyhlásil Gašpar.Neskôr doplnil, že „pokiaľ sme do EÚ vstúpili cez referendum, tak aj o prípadnom vystúpení sa musí rozhodovať len a len formou referenda". Občania sa teda podľa Gašpara musia sami rozhodnúť, kde chcú žiť a ako chcú žiť, nie politici.„Moje názory na členstvo v EÚ a NATO sú konzistentné a budem naďalej aj kritikom takých krokov EÚ a NATO, ktoré nebudú na prospech národnoštátnych záujmov Slovenska a Slovákov,“ uzavrel podpredseda parlamentu.