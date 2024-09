Liberáli navrhujú sfunkčnenie výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby. Kolíková sa uchádza o post predsedníčky (video)

Je potrebné spraviť krok späť

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Činnosť SIS je dôležité kontrolovať

10.9.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) dáva návrh na sfunkčnenie kontrolného výboru na činnosť Slovenskej informačnej služby (SIS) , a teda na voľbu jeho predsedu. Informovala o tom poslankyňa a bývalá predsedníčka tohto výboru Mária Kolíkova (SaS) na utorkovej tlačovej besede s tým, že sa o tento post bude uchádzať."Treba sa vrátiť k tomu, čo sa stalo začiatkom leta. Koalícia znefunkčnila dva výbory, jednak V ýbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS . Predsedov výborov odvolala z vyfabulovaných dôvodov. Keď sa bavíme o mne ako predsedníčke kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS, tak je jednoznačná zhoda naprieč opozíciou, že tieto dôvody sú vymyslené," zdôraznila Kolíková.Poslankyňa doplnila, že ak koalícia v tomto zmysle hovorí o potrebe iných krokov, tak je potrebné, naopak, spraviť krok späť na to, aby bol tento výbor funkčný."Ak to koalícia neurobí, tak je nevyhnutné, aby sme o týchto témach rokovali na pôde parlamentu. Nemôžme nijakým spôsobom prijať, aby sme neformálne zasadali na pôde SIS. To je neprijateľné a nie je to žiadna kontrola. Kontrola musí prebiehať na pôde parlamentu," dodala poslankyňa a pokračovala s tým, že nefungujú výbory, ktoré sú nevyhnutné pre riadny chod parlamentu a aby bolo možné kontrolovať výkonnú moc a osobitne SIS.Podľa poslankyne je dôležité kontrolovať činnosť SIS v čase, keď sa na školách nevedia vysporiadať s vyhrážkami bombových útokov, a keď sa šíria informácie o systéme Pegasus , ktorý zasahuje významným spôsobom do práva na súkromie všetkých."Ďalším dôvodom je určite aj to, že je na mieste, aby sme sa nielenže dozvedeli viac k atentátu na premiéra Smer-SD ), ale aby sme vedeli, akými informáciami disponuje premiér, ak hovorí o tom, že je pripravovaný nový útok na ústavného činiteľa. Je potrebné vedieť, čo robí v tejto súvislosti SIS, či sú tieto informácie overené a či naozaj SR takýmto hrozbám vie riadne čeliť," dodala Kolíková.