Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 6.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Antónia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. januára 2026

Liberáli ostro kritizujú vládu Roberta Fica, izolácia Slovenska sa opäť prehlbuje a Pellegrini iba mlčí


Tagy: Český premiér Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Rokovanie Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident samit

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizuje vládu Roberta Fica za absenciu Slovenska na samite tzv. koalície ochotných vo ...



Zdieľať
674998738af5d086103522 676x451 6.1.2026 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizuje vládu Roberta Fica za absenciu Slovenska na samite tzv. koalície ochotných vo Francúzsku. Ide o kľúčové rokovanie viac ako 30 štátov o bezpečnostných výzvach, vrátane vojny na Ukrajine a dôsledkov venezuelskej krízy. Slovensko vďaka Ficovej vláde ostáva mimo, bez hlasu a v izolácii, poukazujú liberáli.

Nevyhnutnosť meniacej sa situácie


„Dnes sa rozhoduje o tom, kto bude v Európe chránený a kto zostane napospas silnejším. A Robert Fico zabezpečil jediné, že Slovensko tam nie je. Fico sa donekonečna sťažuje, že sa svet mení, ale sám neurobí nič - drží sa starého komunistického poriadku, lojálnosti Putina a urážok voči našim partnerom,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

SaS pripomína, že na rokovanie koalície ochotných dokonca smeruje aj český premiér Andrej Babiš. Podľa Gröhlinga je mimoriadne výrečné, že aj Česko na čele s Babišom pochopilo nevyhnutnosť meniacej sa bezpečnostnej situácie, len Slovensko s Maďarskom stoja bokom.

Odtlačenie na kraj Európy


„Fico dokázal, že sme v regióne osameli. V čase, keď sa mení globálna bezpečnostná architektúra, izolácia Slovenska sa prehlbuje,“ hovorí Gröhling. Mlčanie prezidenta Petra Pellegriniho v čase, keď Robert Fico odtláča Slovensko na okraj Európy, je podľa SaS nebezpečné.

„Ak premiér ťahá Slovensko do čiernej diery Európy, prezident nemôže ticho stáť a prizerať sa. Prezident má jasne povedať, kam Slovensko patrí,“ uviedla SaS. Liberáli vyzývajú vládu, aby okamžite prehodnotila svoju politiku a vrátila Slovensko k proeurópskemu kurzu.

Po ďalších voľbách bude nevyhnutné otočiť kormidlo – prestať paktovať s agresormi a začať intenzívne budovať vzťahy so spojencami v Európe, dodala opozičná strana.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Liberáli ostro kritizujú vládu Roberta Fica, izolácia Slovenska sa opäť prehlbuje a Pellegrini iba mlčí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Český premiér Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Rokovanie Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident samit
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Po prepadnutí čerpacej stanice sa páchatelia z lupu dlho netešili, skončili v rukách polície
<< predchádzajúci článok
Košický primátorský punč dosiahol rekordný výťažok, vyzbieralo sa bezmála 46-tisíc eur

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 