Utorok 6.1.2026
Denník - Správy
06. januára 2026
Liberáli ostro kritizujú vládu Roberta Fica, izolácia Slovenska sa opäť prehlbuje a Pellegrini iba mlčí
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizuje vládu Roberta Fica za absenciu Slovenska na samite tzv. koalície ochotných vo ...
6.1.2026 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizuje vládu Roberta Fica za absenciu Slovenska na samite tzv. koalície ochotných vo Francúzsku. Ide o kľúčové rokovanie viac ako 30 štátov o bezpečnostných výzvach, vrátane vojny na Ukrajine a dôsledkov venezuelskej krízy. Slovensko vďaka Ficovej vláde ostáva mimo, bez hlasu a v izolácii, poukazujú liberáli.
„Dnes sa rozhoduje o tom, kto bude v Európe chránený a kto zostane napospas silnejším. A Robert Fico zabezpečil jediné, že Slovensko tam nie je. Fico sa donekonečna sťažuje, že sa svet mení, ale sám neurobí nič - drží sa starého komunistického poriadku, lojálnosti Putina a urážok voči našim partnerom,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
SaS pripomína, že na rokovanie koalície ochotných dokonca smeruje aj český premiér Andrej Babiš. Podľa Gröhlinga je mimoriadne výrečné, že aj Česko na čele s Babišom pochopilo nevyhnutnosť meniacej sa bezpečnostnej situácie, len Slovensko s Maďarskom stoja bokom.
„Fico dokázal, že sme v regióne osameli. V čase, keď sa mení globálna bezpečnostná architektúra, izolácia Slovenska sa prehlbuje,“ hovorí Gröhling. Mlčanie prezidenta Petra Pellegriniho v čase, keď Robert Fico odtláča Slovensko na okraj Európy, je podľa SaS nebezpečné.
„Ak premiér ťahá Slovensko do čiernej diery Európy, prezident nemôže ticho stáť a prizerať sa. Prezident má jasne povedať, kam Slovensko patrí,“ uviedla SaS. Liberáli vyzývajú vládu, aby okamžite prehodnotila svoju politiku a vrátila Slovensko k proeurópskemu kurzu.
Po ďalších voľbách bude nevyhnutné otočiť kormidlo – prestať paktovať s agresormi a začať intenzívne budovať vzťahy so spojencami v Európe, dodala opozičná strana.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli ostro kritizujú vládu Roberta Fica, izolácia Slovenska sa opäť prehlbuje a Pellegrini iba mlčí © SITA Všetky práva vyhradené.
