Utorok 6.1.2026
Úvodná strana
06. januára 2026
Košický primátorský punč dosiahol rekordný výťažok, vyzbieralo sa bezmála 46-tisíc eur
Primátorský punč v Košiciach dosiahol rekordný výťažok, vyzbieralo sa bezmála 46-tisíc eur. Ako informovalo na svojom webe mesto Košice, ide o takmer 12-tisíc eur viac ako rok predtým. Sumu si rozdelia štyri ...
6.1.2026 (SITA.sk) - Primátorský punč v Košiciach dosiahol rekordný výťažok, vyzbieralo sa bezmála 46-tisíc eur. Ako informovalo na svojom webe mesto Košice, ide o takmer 12-tisíc eur viac ako rok predtým. Sumu si rozdelia štyri organizácie. Každá z nich dostane 11 500 eur.
Výťažok poslúži neziskovým organizáciám Sociálne bývanie a Empatia plus, pacientskej organizácii Liga proti osteoporóze Slovensko a občianskemu združeniu Hrdlička na nákup materiálu, zariadení a podporu prevádzky.
„Počas viac ako troch týždňov sa pri stánku s punčom na Vianočných trhoch na Hlavnej ulici zastavili tisíce Košičanov a návštevníkov mesta, aby podporili dobrú vec. Pri predaji asistovalo nielen vedenie mesta Košice na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom, zamestnanci košického magistrátu, ale aj osobnosti spoločenského, komunitného a politického života v meste,“ uviedla samospráva. Primátor Polaček (nezávislý) poďakoval všetkým, ktorí prispeli a umožnili adresne pomôcť.
„Opäť sme ukázali, že Košičania majú veľké srdce a aj v ťažkých časoch dokážu pomáhať. Vďaka príspevku mesta na výrobu punču sme dokázali udržať jeho kvalitu a cenu, čo určite mnohí ocenili,“ dodal.
Charitatívny rozmer bude mať po prvýkrát aj tradičný Trojkráľový beh. Konať sa bude dnes 6. januára o 16:00 na Hlavnej ulici. Ako samospráva informovala, jeho súčasťou bude zbierka trvanlivých potravín, ktorú organizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou Sociálne bývanie.
„Naša organizácia prerozdelí vyzbierané trvanlivé potraviny rodinám s deťmi, ktoré sa nachádzajú v zložitých životných situáciách. Zbierka na košickom Trojkráľovom behu pomôže zmierniť ich situáciu a momentálnu chudobu. V akej miere sa to podarí, závisí najmä od štedrosti darcov,“ uviedol predseda neziskovej organizácie Sociálne bývanie Radoslav Dráb.
Prispieť bude možné pri stánku s Primátorským punčom na Hlavnej ulici pri súsoší Immaculata, a to jednak prinesenými potravinami, a tiež symbolickým príspevkom jedno euro za šálku horúceho čaju.
„Organizátori upozorňujú, že najvhodnejším darom sú potraviny s dlhšou trvanlivosťou – najmä cestoviny, ryža, múka či cukor. Tie budú distribuované núdznym," uviedlo mesto. Primátor Polaček spresnil, že pri stánku s Primátorským punčom bude možné prispieť od 15:00 do 18:00.
Zdroj: SITA.sk - Košický primátorský punč dosiahol rekordný výťažok, vyzbieralo sa bezmála 46-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
