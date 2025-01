Liberáli podávajú návrh na novelu ústavy, chcú v nej zakotviť členstvo Slovenska v Únii a NATO – VIDEO

Zahraničnopolitické ukotvenie Slovenska

17.1.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva na februárovú schôdzu parlamentu návrh na novelu Ústavy SR. Zakotviť v nej chce členstvo Slovenska v Európskej únii Branislav Gröhling návrh zdôvodnil tým, že premiér Smer-SD ) poškodzuje záujmy Slovenska doma aj v zahraničí, ako aj naše vzťahy smerom k EÚ a NATO.„Vnímam to tak, že Robert Fico nás ťahá preč od týchto organizácií, a to je pre nás neprijateľné. Koaliční poslanci, osobitne poslanci Hlasu-SD hovoria, že nevšímajte si, že Robert Fico cestuje do Moskvy, a že to nespochybňuje našu účasť v týchto medzinárodných organizáciách, rovnako ako návšteva slovenských poslancov v Rusku,“ poukázal.Koaličných poslancov vyzval, aby len nevypisovali statusy a nerozprávali do médií, ale aby svoj postoj a podporu členstva Slovenska v EÚ a NATO dali jasne najavo pri hlasovaní o novele ústavy. Výsledok Ficovej vlády je podľa neho zamilovaný obdiv k Rusku a poškodzovanie našich vzťahov s partnermi v EÚ a NATO.„Pre nás je členstvo v EÚ a NATO nespochybniteľný záväzok a kľúčový dôkaz zahraničnopolitického ukotvenia Slovenska,“ uviedol Gröhling. Poslanec Ondrej Dostál pripomenul, že v roku 2001 boli do článku 7 ústavy doplnené nové odseky týkajúce sa Európskej únie. Neobsahujú však explicitnú zmienku o tom, že Slovensko je členským štátom EÚ a že sa hlási k hodnotám, na ktorých je Európska únia založená.„Sme v situácii, keď dlhodobo deklarovaný konsenzus je narúšaný zo strany predstaviteľov vlády. Myslíme si, že by bolo správne, aby sa obe členstvá zakotvili v ústave,“ skonštatoval. Dodal, že si je vedomý toho, že to nie je záruka pred dezintegračnými snahami.K článkom ústavy, ktoré o NATO a EÚ už dnes ústava obsahuje, chce SaS doplniť explicitnú zmienku o tom, že Slovensko je členskou krajinou Európskej únie a NATO.„Zároveň navrhujeme prihlásiť sa k hodnotám, na ktorých je EÚ založená. Rovnako navrhujeme zmeniť tretí odsek v článku 7 ústavy tak, že bude konštatovať, že Slovenská republika je členskou krajinou Severoatlantickej aliancie a že si bude plniť všetky záväzky, ktoré jej z tohto členstva vyplývajú,“ opísal Dostál navrhované zmeny.Dnes tento článok len vytvára právny rámec pre vstup Slovenska do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, čo sa naplnilo pred 20 rokmi vstupom Slovenska do NATO. Strana SaS pripomína, že viaceré členské štáty EÚ majú vo svojich ústavách upravené niektoré aspekty svojho členstva v Európskej únii.Napríklad Ústava Francúzskej republiky aj explicitne konštatuje, že Francúzska republiky sa zúčastňuje na Európskej únii. Taktiež to je aj v preambule chorvátskej ústavy či v Spolkovej republiky Nemecko.Členka parlamentného európskeho výboru Vladimíra Marcinková zdôraznila, že skutočnosť, že žijeme bezpečný a pomerne pokojný život na Slovensku, je dôsledkom toho, že sme členmi EÚ a NATO, čo nemôžu povedať napríklad naši východní susedia.„Čo by dali Ukrajinci za záruky, ktoré máme my vďaka členstvu v NATO a EÚ? V ťažkej a napätej geopolitickej situácii, v akej sa nachádzame, je to skutočne výsadou. Sme v spoločnosti krajín, kde si vzájomne garantujeme pomoc a podporu. Týka sa to aj energetickej bezpečnosti, ktorá je dnes veľkou témou,“ poukázala.Ako právnička je presvedčená, že toto je presne ten prípad, keď je žiaduce pridať do ústavy niečo, čo dá záruku, že sme spoľahlivým a silným členom medzinárodného spoločenstva.