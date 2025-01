Michal Šimečka prišiel spolu s ďalšími politikmi PS do Kyjeva

Podľa predsedu strany ich čakajú dôležité rokovania, ktoré zatiaľ nekonkretizoval.

„Náš cieľ je jasný – znovu otvoriť dvere, ktoré Robert Fico zabuchol svojimi agresívnymi výpadmi. Slovensko a Ukrajina sú blízkymi partnermi a vedia si navzájom veľmi pomôcť,“ uviedol Šimečka na Facebooku.

Na dnes pozýval Volodymyr Zelenskyj do Kyjiva Roberta Fica, ale slovenský premiér stretnutie odmietol.

Jurík mala ísť do Kyjiva začiatkom týždňa spoločne s poslancami Hlasu Samuelom Migaľom, Jánom Ferenčákom a Radomírom Šalitrošom, ale cestu napokon odložili z bezpečnostných dôvodov.

Ficovi v Kyjeve hrozí atentát, tvrdí Gašpar

Fico sa na Ukrajinu nechystá a Gašpar vo štvrtok uviedol, že mu to absolútne neodporúča. Myslí si, že ho tam budú čakať atentátnici. „Ak je vyhejtovaná slovenská verejnosť na to, aby sa našiel človek, ktorý vystrelil, tak nepochybujem, že na Ukrajine by sa našli podobní cintulovci, ktorí by sa pokúsili o niečo podobné, keď bude na Ukrajine,“ povedal.