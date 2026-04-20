Pondelok 20.4.2026
Meniny má Marcel
20. apríla 2026
Liberáli podávajú podnet na odvolanie Šutaja Eštoka, opozícia spochybňuje jeho vedenie ministerstva – VIDEO
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva podnet na odvolanie ministra vnútra
20.4.2026 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva podnet na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Na tlačovej besede o tom informovali predstavitelia strany. Ako uviedol poslanec strany Juraj Krúpa, s týmto zámerom sa obrátili aj na ostatné opozičné strany, podľa jeho slov sa k tomu všetky pripojili a celkovo majú zhruba 60 podpisov pod ministrovo odvolávanie. Pripomenul, že šéfa rezortu vnútra sa už raz pokúšali odvolávať.
„To, čo predvádza, je v podstate groteska na vedenie ministerstva vnútra. Je to úbohý neborák, ktorý to nezvláda,” vyjadril sa ministrovu adresu poslanec Krúpa. Zdôraznil, že chcú diskutovať o pôsobení ministra. Spomenul i dôvody, ktorými zdôvodňujú návrh na odvolanie Šutaja Eštoka.
„Nebudem uvádzať všetky, lebo keby sme to mali všetko spísať, bolo by to dlhé asi ako román Vojna a mier,” poznamenal dodávajúc, že sa zamerali na posledné prešľapy ministra. Krúpa v tomto smere menoval napríklad spor medzi Šutajom Eštokom a skupinou vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu (takzvaní čurillovci, pozn. SITA).
Spomenul tiež pokus o transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý skončil na Ústavnom súde SR a samotná koalícia napokon rozhodla o zrušení tohto návrhu prostredníctvom prílepku k novelizácii Trestného zákona. Krúpa hovoril aj o destabilizácii policajného zboru či kybernetických útokoch a hrozbách školám.
Predseda SaS Branislav Gröhling sa listom obracia na budúceho maďarského premiéra Pétera Magyara, chce ho požiadať, aby detailne rozviedol svoje nedávne tvrdenia o tom, že vláda dosluhujúceho premiéra Viktora Orbána pred slovenskými parlamentnými voľbami v roku 2023 na Slovensko cielene nechala privážať nelegálnych migrantov s cieľom ovplyvniť voľby.
Šéf liberálov sa spytoval, komu by takéto kroky vo voľbách pomohli. Odpoveď je podľa neho tá, že by to pomohlo stranám, ktoré stavajú na strachu. Gröhling avizoval, že ak bude mať ďalšie informácie, bude o tom informovať verejnosť. Magyara chce tiež požiadať o stretnutie.
Gröhling sa vyjadril aj k prípadnému spájaniu opozície. Deklaroval, že SaS pôjde do parlamentných volieb samostatne. „Spájanie nie je žiadna stratégia. Keď o tom niekto rozpráva, priznáva, že žiadnu stratégiu nemá,” vyhlásil.
Dodal, že opozícia nevyhrá vtedy, keď sa len mechanicky spočítajú hlasy všetkých strán. Poukázal na to, že v takom prípade funguje aj odstredivá sila - voliči a sympatizanti jednotlivých strán, ktorí so spájaním nesúhlasia, sa od nich môžu odvrátiť.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli podávajú podnet na odvolanie Šutaja Eštoka, opozícia spochybňuje jeho vedenie ministerstva – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Návrhy na odvolanie
Ovplyvňovanie volieb
Inštitút kajúcnika vznikol v Taliansku v rámci boja proti terorizmu, neskôr sa sprísnili podmienky jeho využívania
