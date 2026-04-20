Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marcel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. apríla 2026

Liberáli podávajú podnet na odvolanie Šutaja Eštoka, opozícia spochybňuje jeho vedenie ministerstva – VIDEO


Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva podnet na odvolanie ministra vnútra



Zdieľať
snimka obrazovky 2026 04 20 113616 676x443 20.4.2026 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva podnet na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Na tlačovej besede o tom informovali predstavitelia strany. Ako uviedol poslanec strany Juraj Krúpa, s týmto zámerom sa obrátili aj na ostatné opozičné strany, podľa jeho slov sa k tomu všetky pripojili a celkovo majú zhruba 60 podpisov pod ministrovo odvolávanie. Pripomenul, že šéfa rezortu vnútra sa už raz pokúšali odvolávať.

Návrhy na odvolanie


To, čo predvádza, je v podstate groteska na vedenie ministerstva vnútra. Je to úbohý neborák, ktorý to nezvláda,” vyjadril sa ministrovu adresu poslanec Krúpa. Zdôraznil, že chcú diskutovať o pôsobení ministra. Spomenul i dôvody, ktorými zdôvodňujú návrh na odvolanie Šutaja Eštoka.

„Nebudem uvádzať všetky, lebo keby sme to mali všetko spísať, bolo by to dlhé asi ako román Vojna a mier,” poznamenal dodávajúc, že sa zamerali na posledné prešľapy ministra. Krúpa v tomto smere menoval napríklad spor medzi Šutajom Eštokom a skupinou vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu (takzvaní čurillovci, pozn. SITA).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Spomenul tiež pokus o transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý skončil na Ústavnom súde SR a samotná koalícia napokon rozhodla o zrušení tohto návrhu prostredníctvom prílepku k novelizácii Trestného zákona. Krúpa hovoril aj o destabilizácii policajného zboru či kybernetických útokoch a hrozbách školám.

Ovplyvňovanie volieb


Predseda SaS Branislav Gröhling sa listom obracia na budúceho maďarského premiéra Pétera Magyara, chce ho požiadať, aby detailne rozviedol svoje nedávne tvrdenia o tom, že vláda dosluhujúceho premiéra Viktora Orbána pred slovenskými parlamentnými voľbami v roku 2023 na Slovensko cielene nechala privážať nelegálnych migrantov s cieľom ovplyvniť voľby.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Šéf liberálov sa spytoval, komu by takéto kroky vo voľbách pomohli. Odpoveď je podľa neho tá, že by to pomohlo stranám, ktoré stavajú na strachu. Gröhling avizoval, že ak bude mať ďalšie informácie, bude o tom informovať verejnosť. Magyara chce tiež požiadať o stretnutie.

Gröhling sa vyjadril aj k prípadnému spájaniu opozície. Deklaroval, že SaS pôjde do parlamentných volieb samostatne. „Spájanie nie je žiadna stratégia. Keď o tom niekto rozpráva, priznáva, že žiadnu stratégiu nemá,” vyhlásil.

Dodal, že opozícia nevyhrá vtedy, keď sa len mechanicky spočítajú hlasy všetkých strán. Poukázal na to, že v takom prípade funguje aj odstredivá sila - voliči a sympatizanti jednotlivých strán, ktorí so spájaním nesúhlasia, sa od nich môžu odvrátiť.


Zdroj: SITA.sk - Liberáli podávajú podnet na odvolanie Šutaja Eštoka, opozícia spochybňuje jeho vedenie ministerstva – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarský premiér Minister vnútra SR predseda SaS Trestný zákon
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Inštitút kajúcnika vznikol v Taliansku v rámci boja proti terorizmu, neskôr sa sprísnili podmienky jeho využívania
<< predchádzajúci článok
Novinky v obchodných podmienkach e-shopov od roku 2026

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 