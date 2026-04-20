Pondelok 20.4.2026
Meniny má Marcel
Novinky v obchodných podmienkach e-shopov od roku 2026
Rok 2026 nie je pre e-shopy len ďalší „update“ v legislatíve.
Menia sa drobnosti, ktoré sa priamo dotýkajú nákupného procesu, odstúpenia od zmluvy aj toho, čo presne musí byť napísané v obchodných podmienkach a na webe. Ak máte VOP roky bez revízie, je to typický moment, keď sa z administratívy stáva reálne riziko.
Prečo sa VOP oplatí otvoriť
Obchodné podmienky nie sú „pdf na päte“. Sú to pravidlá, podľa ktorých sa posudzuje, či zákazník dostal všetky informácie, či mu e-shop nebránil v odstúpení a či reklamácie prebiehajú férovo. Najčastejší problém je rozpor: text VOP hovorí jedno, ale košík, doprava alebo reklamačný proces fungujú inak.
Rok 2026 prináša zmeny, ktoré sa nedajú vyriešiť len výmenou dvoch viet. Časť povinností sa posúva priamo do rozhrania e-shopu – do tlačidiel, formulárov, potvrdzovacích obrazoviek či mailov po nákupe – a práve tam vznikajú chyby najčastejšie. V praxi to znamená skontrolovať VOP spolu s checkoutom, emailovými šablónami a stránkami o reklamácii a odstúpení.
Ak ste podmienky naposledy aktualizovali v roku 2024, je čas pozrieť sa, či pokrývajú aj nové požiadavky na odstúpenie, platby a popredajné pravidlá. Práve VOP od 2024 totiž často nepočítajú s tým, že “papierovo” správny text už nestačí, keď sa informovanie zákazníka a uplatnenie práv presúva do UX. Z pohľadu rizika je preto rozumné brať revíziu ako kontrolu celého procesu – nie len jedného dokumentu.
Pri VOP sa v praxi neoplatí improvizovať ani to „len prečítať a upraviť“. Ide o právny dokument, ktorý musí sedieť s procesmi na webe, a práve na detailoch vznikajú pokuty aj zbytočné spory so zákazníkmi. Preto je rozumné riešiť revíziu rovno s právnikom, cez advokátsku kanceláriu JUDr. Simony Ondrejkovičovej s fokusom na VOP a GDPR pre e-shopy – aby ste mali nastavené texty aj súhlasy tak, ako to dnes kontrola reálne posudzuje.
1-klikové odstúpenie od zmluvy
Najviditeľnejšia novinka je požiadavka, aby bolo odstúpenie od zmluvy online rovnako jednoduché ako nákup, a to od 19. júna 2026. V praxi to znamená funkciu na odstúpenie priamo v rozhraní, nie len mail a PDF formulár. Zákazník má vedieť odoslať odstúpenie pár klikmi bez toho, aby musel „pátrať“ v pätičke.
Pre VOP to znamená dve veci: po prvé, jasne popísať, kde a ako zákazník odstúpenie uplatní. Po druhé, zosúladiť text s reálnym UX – ak tvrdíte „stačí vyplniť formulár“, formulár musí byť ľahko nájditeľný a funkčný. Inak si koledujete o spor. Zákazník potom končí na podpore.
Zároveň sa oplatí upratať mikrodetaily, ktoré zákazníkov najviac iritujú: kedy začína plynúť lehota, kam sa posiela tovar, kto platí dopravu a čo sa deje po prijatí odstúpenia. Čím menej nejasností, tým menej mailov a menej konfliktov na zákazníckej podpore.
Právo na opravu a popredajné pravidlá
Od 31. júla 2026 sa v EÚ viac tlačí téma opraviteľnosti a popredajného servisu. Pre e-shopy to nie je len „ekológia“, ale aj obchodná realita: zákazník bude častejšie žiadať opravu a informácie, ako ju vybaviť. Preto sa oplatí mať procesy a texty pripravené vopred.
Do VOP a reklamačnej sekcie sa typicky dopĺňa, ako riešite opravy, či máte autorizované servisy, ako sa objednáva oprava a aké sú lehoty. Pri niektorých produktoch pomôže jasne uviesť, či je dostupná oprava mimo záruky a ako sa kalkuluje cena práce a dielov.
Ak predávate techniku alebo veci s vyššou cenou, je dobré mať aj „ľudský“ prehľad: čo riešite výmenou, čo opravou, kto komunikuje so servisom a kde zákazník zistí stav. Takéto vysvetlenie býva silný signál dôveryhodnosti, nie len právna povinnosť.
Bezhotovostná platba ako štandard
Od 1. mája 2026 prichádza zmena, ktorú zákazník okamžite pocíti pri platbe: podnikateľ má umožniť bezhotovostnú platbu pri platbách nad 1 €. Pre e-shopy to väčšinou nie je problém, no pri výdajných miestach a kombinovaných modeloch to môže znamenať úpravu procesu. Dôležité je, aby sa to nestalo „stopkou“ pri výdaji.
VOP sa tu oplatí skontrolovať hlavne v časti „platobné podmienky“: ak uvádzate, že zákazník môže platiť len v hotovosti, alebo ak máte obmedzenia pri dobierke, text musí sedieť s realitou. Platby sú citlivé miesto, kde sa z drobnej nezrovnalosti rýchlo stáva konflikt a negatívna recenzia.
Zároveň to nie je len o zákone. Bezhotovostná platba je aj UX očakávanie – keď ju zákazník nenájde, odíde ku konkurencii. Preto sa oplatí doplniť platobné možnosti nielen do VOP, ale aj do košíka, FAQ a potvrdení objednávky. Ideálne tak, aby boli viditeľné ešte pred potvrdením objednávky.
Zľavy a recenzie pod lupou
VOP v praxi často padajú na tom, čo je na webe „marketing“ a čo už je záväzné tvrdenie. Ak komunikujete zľavy, dopravu zdarma alebo výhody vernostného programu, text má byť zrozumiteľný a overiteľný. Najcitlivejšie sú skryté poplatky a podmienky, ktoré zákazník zistí až pri pokladni.
Pozornosť si zaslúžia aj recenzie a hodnotenia. Ak ich zobrazujete, je dobré mať jasné pravidlá, odkiaľ pochádzajú, či sa moderujú a čo sa považuje za „overeného“ zákazníka. Keď je proces jasný, spor sa rieši faktami, nie emóciami. Zároveň viete rýchlo doložiť, čo sa na webe skutočne deklarovalo.
Čo v praxi kontrolujú úrady
Kontroly zvyčajne nezačínajú právnickou debatou, ale rýchlym preklikom webu. Úradníka zaujíma, či sú informácie jasné, či je kontakt viditeľný, či zľavy nevyzerajú zavádzajúco a či zákazník vie uplatniť svoje práva. VOP sú často prvá stránka, ktorú si otvorí.
Typické „bolestivé“ miesta sú: nesprávne informácie o lehotách na odstúpenie, chýbajúce poučenie o reklamácii, poplatky „schované“ až v poslednom kroku a mätúce podmienky dopravy. Najhoršie je, keď sa text rozchádza s košíkom, lebo to pôsobí ako zavádzanie.
Ak predávate aj cez online trhoviská, pribúdajú povinnosti transparentnosti: kto je predávajúci, aké sú pravidlá poradia ponúk a či ide o obchodníka alebo súkromnú osobu. Aj keď to má technický rozmer, vo výsledku sa to zvyčajne premietne do vašich informácií a podmienok.
Checklist, čo si prejsť do leta 2026
Aby revízia neskončila pri „prečítal som si VOP“, pomáha ísť po procesoch. Prejdite si nákup ako zákazník: od košíka až po reklamáciu. Potom si odkliknite odstúpenie a pozrite, či sa dá spraviť bez frustrácie. A nakoniec si položte otázku, či by ste tomu verili aj ako „cudzí“ zákazník.
- odstúpenie pár klikmi + potvrdenie emailom a jasná lehota
- popis vrátenia tovaru, refundácie a dopravy
- reklamačný proces: kde, ako, v akých lehotách
- platobné možnosti, dobierka a prípadné limity
- kontakt, identifikácia firmy a kanály podpory
Ak vám pri tomto prelete vychádza, že „text by sedel, keby sme zmenili web“, zvyčajne je lacnejšie upraviť text aj UX naraz. Inak budete hasiť dotazy, ktoré vznikajú len z nejasností, a to stojí viac než jedna revízia. Je to čas podpory a eskalácie, ktoré sa dali predísť.
Záver
Najväčšia chyba e-shopov v roku 2026 je tváriť sa, že VOP sú iba povinná jazda. Nové pravidlá sa dotýkajú rozhrania, platieb aj popredajného servisu, takže „upraviť pár viet“ často nestačí. Keď si však spravíte revíziu procesov, VOP sa zmenia z rizika na nástroj, ktorý šetrí čas, nervy aj peniaze.
