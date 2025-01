Liberáli podávajú trestné oznámenie na občianske združenie Brat za brata, kritizujú nečinnosť bezpečnostných zložiek – VIDEO

Nečinnosť bezpečnostných zložiek

Tajná služba sa tejto organizácii nevenovala

27.1.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva trestné oznámenia na občianske združenie Brat za brata . Informovala o tom poslankyňa strany Mária Kolíková Ako ďalej uviedla, od bezpečnostných zložiek SIS či prokuratúry nemajú ubezpečenie, že by sa niekto zameriaval na činnosť tohto občianskeho združenia. Podľa poslankyne je zjavné, že táto skupina sa aktivizuje a vytvára partizánske bunky a jej činnosť ide proti záujmom Slovenskej republiky."Predstavitelia tejto organizácie sa priamo koordinujú s predstaviteľmi Ruskej federácie," uviedla ďalej. "Máme vážne podozrenie, že činnosť tohto združenia napĺňa trestné činy, ktoré súvisia s úkladmi proti Slovenskej republike a s vlastizradou. Preto podávame toto trestné oznámenie," dodala.Kritizovala tiež nečinnosť bezpečnostných zložiek v súvislosti s touto organizáciou. Skupina Brat za brata nedávno vyzvala na zakladanie "partizánskych buniek" po celom Slovensku, rovnako OZ uviedlo, že je čas "očistiť Slovensko".Poslanec Ondrej Dostál kritizoval, že tajná služba sa venovala nenásilným protestom, ktoré riešila aj Bezpečnostná rada SR , no tejto organizácii sa nevenovali. Poznamenal, že partizáni boli ľudia, ktorí bojovali so zbraňou v ruke."Kto chce dnes násilím presadzovať nejaké politické ciele v demokratickej Slovenskej republike? A toto necháva našich vedúcich činiteľov bez veľkého záujmu," tvrdí Dostál. Je toho názoru, že týmito vyjadreniami skupiny Brat za brata by sa mali zaoberať orgány činné v trestnom konaní či tajná služba.