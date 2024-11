Liberáli podporujú iniciatívu za odstránenie kosákov a kladív z pamätníka na Námestí osloboditeľov v Košiciach

Nevhodné oslavovanie komunistickej ideológie

Presťahovanie pamätníka





Na webe beží petícia za odstránenie symbolov komunistického režimu z Námestia osloboditeľov v Košiciach. Občania podpísaní pod petíciou požadujú od mesta aby podniklo kroky vedúce k odstráneniu kosákov a kladív z pamätníka. Pomník so symbolmi komunizmu bol témou aj na ostatom zasadnutí košického mestského zastupiteľstva.Poslanci sa uzniesli na tom, že primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) má preskúmať možnosti mesta Košice v súvislosti premiestnením alebo odstránením Pomníka padlým v 2. svetovej vojne - sovietski vojaci na Námestí osloboditeľov. Do času realizácie je prioritou trvale odstrániť komunistické symboly z pomníka. Debatu okolo pomníka rozpútala oprava plastických prvkov, teda kosákov a kladív, krátko pred 35. výročím Nežnej revolúcie.

29.11.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podporuje iniciatívu za odstránenie komunistických symbolov, teda kosákov a kladív, z pamätníka na Námestí osloboditeľov v Košiciach. Liberáli pripomenuli, že podľa slovenskej legislatívy je komunistický režim zločinecký a protiprávny. Jeho symboly na národnej kultúrnej pamiatke by podľa SaS mohli byť vnímané ako propagácia komunizmu."Symboly komunizmu nemajú miesto vo verejnom priestore demokratického štátu. Ich prítomnosť na pamätníku v Košiciach odporuje hodnotám slobody a demokracie, ktoré naša spoločnosť vyznáva," myslí si predseda SaS Branislav Gröhling . Vyzval tiež príslušné orgány na to, aby promptne konali.Strana považuje za nemorálne oslavovať režim, ktorý porušoval základné ľudské práva a väznil a prenasledoval tisícky ľudí. "Je nevyhnutné vážiť si históriu, no zároveň odmietať akúkoľvek propagáciu totalitných ideológií," uviedol krajský predseda SaS pre Košický kraj Peter Čech.Dodal, že si ctia obetu vojakov Červenej armády, ktorí prispeli k oslobodeniu Košíc i celej krajiny, podotkol ale, že následná sovietska nadvláda viedla k potlačeniu slobody a nezávislosti obyvateľstva. Kosáky a kladivá na pamätníku podľa neho nevhodne oslavujú komunistickú ideológiu."Vyzývame obyvateľov, aby túto petíciu podporili a vyslali signál samospráve mesta Košice, že má verejnú podporu pri odstránení symbolov komunizmu," dodal Čech."Minulý rok mesto Košice na môj návrh oslovilo s otázkou na presťahovanie pamätníka príslušné úrady, vrátane ministerstva zahraničných vecí. Košičania majú dlhodobý záujem o odstránenie totalitných symbolov z centra mesta. Len pripomeniem, že naše mesto má po Prahe najviac obetí z okupácie 1968," uviedol viceprimátor Košíc a člen SaS Marcel Gibóda Zdôraznil, že si chcú uctiť pamiatku osloboditeľov, no nie propagovať zločinecké režimy. "Žiadame zodpovedné úrady, aby umožnili samospráve vysporiadať sa s touto minulosťou," dodal.